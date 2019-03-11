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侯昌明淚崩參加失智父「畢業典禮」：爸來夢裡看我好嗎

記者林彥君／台北報導

侯昌明的爸爸侯東山今（11日）告別式，侯昌明和爸爸感情深厚，他形容爸爸在世時「用生命照顧我們。」在爸爸離世後，他每天都跪在靈堂前問爸爸：「祢可以來看我嗎？」但爸爸一直沒有入夢，希望爸爸托夢告訴子孫，有哪裡做得不夠，侯昌明找來懂神通的朋友，「朋友告訴我圓滿了，我就放心了。」

▲▼侯昌明爸爸告別式 。（圖／記者季相儒攝）

▲侯昌明爸爸告別式 。（圖／記者季相儒攝）

在爸爸的告別式中，侯昌明雙眼泛紅，和老婆曾雅蘭情緒潰堤，在家屬向致意嘉賓答禮後，兩人忍不住眼淚直流，頻頻以袖子擦去臉上淚水。侯昌明說，原想低調送別爸爸，家屬討論後以「畢業典禮」的形式道別，侯昌明說：「畢業不代表結束，而是另一段學習、修行。」為了讓爸爸沒有罣礙，侯昌明的生活一如往常，在告別式前兩天還在工作。

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▲▼侯昌明爸爸告別式 。（圖／記者季相儒攝）

▲侯昌明爸爸告別式，曾雅蘭忍不住情緒潰堤 。（圖／記者季相儒攝）

▲▼侯昌明和爸爸感情深厚。（圖／侯昌明提供）

▲侯昌明和爸爸感情深厚。（圖／侯昌明提供）

侯昌明形容爸爸在世時，是「用生命照顧我們。」爸爸是台大高材生，之後當公務員，一直希望侯昌明捧鐵飯碗，但最後侯昌明決定出道，爸爸不時關心他的經濟狀況，「下巴是不是又尖了？」告別式中播放追思影片，侯昌明看了仍忍不住悸動，侯昌明花了2周製作、錄製口白，送走心中最好的爸爸。

▲▼侯昌明爸爸告別式,侯昌明,曾雅蘭。（圖／記者季相儒攝）

▲侯昌明爸爸告別式，侯昌明頻頻拭淚。（圖／記者季相儒攝）

侯昌明的爸爸失智21年，過去因腦出血造成左半邊癱瘓，插著鼻胃管長年臥床，講話逐漸含糊，早已不認得他，侯昌明曾自責說自己很不孝，看著爸爸在身邊就感到安心，「我很自私，我希望爸爸長命百歲，和我們在一起，讓我每天感受到爸爸的溫度。」如今爸爸離世，侯昌明難過的說，「爸爸解脫了。」

▲▼侯昌明爸爸告別式,侯昌明。（圖／記者季相儒攝）

▲侯昌明送別爸爸，神情憔悴。（圖／記者季相儒攝）

侯昌明在圈內好人緣，圈內好友于美人、郭子乾、從從、馬世莉、游鴻明、KID、楊繡惠、佩甄、屈中恆、謝忻、小鐘、潘若迪、徐小可、小甜甜、鍾欣凌、小優、安苡愛和楊月娥等到場致意。蕭敬騰和經紀人Summer、羅志祥和王彩樺等以花籃致意。

▲▼侯昌明爸爸告別式。（圖／記者季相儒攝）

▲徐小可（左起）、小優和謝忻出席侯昌明爸爸的告別式。（圖／記者季相儒攝）

▲▼侯昌明爸爸告別式。（圖／記者季相儒攝）

▲于美人到場致意。（圖／記者季相儒攝）

▲▼侯昌明爸爸告別式。（圖／記者季相儒攝）

▲小優（右起）、安苡愛、潘若迪、小鐘到場致意。（圖／記者季相儒攝）

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