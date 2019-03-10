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影后娜塔莉波曼女神卡卡上身　首開金口唱天后架式「好威武」

星光好選喆 簡立喆

「最專業的電影主播」最早從好萊塢特派記者，一路到新聞主播，再回歸最愛的..

▲影后娜塔莉波曼接受《星光好選喆》紅毯專訪，暢談《逆光天后》當樂壇天后的感覺。

主播簡立喆、記者王筱筑／專訪報導

奧斯卡影后娜塔莉波曼主演的新片《逆光天后》，攜手第四度合作的英國實力派男星裘德洛，共同帶來驚艷之作。新銳導演布拉迪科貝特第二度執導，不只力邀兩大演技派巨星領銜主演，更找來歌壇天后Sia親自操刀電影原創音樂，電影揭開搖滾天后背後，一路逆光展翅的重生之路。娜塔莉波曼與導演也在多倫多舉辦的北美首映會上接受《星光好選喆》獨家專訪，分享女神天后於電影中首度開金口唱歌的感想，以及合作拍攝過程。

▲▼逆光天后。（圖／記者張凱喨攝）

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▲《逆光天后》讓娜塔莉波曼過足了歌手夢。（右圖／記者張凱喨攝）

娜塔莉波曼為了詮釋這位看似狂放，內心卻承受許多壓力的搖滾天后瑟萊斯，做了許多功課，她說：「我看了很多有關搖滾歌手的紀錄片，能夠讓我參考不同歌手發跡成名的細節，幫助非常大！在開拍前我也特別進行了口音特訓、學舞蹈、 錄製歌曲、能夠有這樣不同的拍片經驗，真的很有趣！」。

她也表示劇本本身就寫得很棒，許多角色的細微個性都在劇本裡有詳盡描述，不過角色和她本人個性非常不一樣，「這個角色和我的個性與經歷非常的不同，不過這正是當演員好玩的地方，你可以透過不同角色，體驗別人的人生。」

▲▼《逆光天后》娜塔莉波曼。（圖／傳影互動提供）

▲▼《逆光天后》中娜塔莉波曼的造型頗似女神卡卡的風格。（圖／傳影互動提供）

▲▼《逆光天后》娜塔莉波曼。（圖／傳影互動提供）

娜塔莉波曼在戲裡有狂放霸氣的演出，更展現天后無人能及的勇氣，更重要的是，她還在片中開金口一展歌喉，她回憶起首次為電影錄製歌曲的過程說：「這整個錄音過程其實很好玩，錄音室裡的每個人都超神的，能製造出很多東西。其實一開始要我唱歌，我超緊張的，但後來我看到他們怎麼〝補救整修〞一切，我就釋懷了，覺得應該行得通！」。

電影中另一位重要角色是演出伯樂經紀人的實力派男星裘德洛，繼《冷山》、《偷情》、《我的藍莓夜》後第4度合作娜塔莉波曼，她表示超愛裘德洛的，能夠和一位搭檔起來很安心的演員一起工作很棒，因為演戲時和搭檔夥伴，要能覺得很舒服、很有安全感、很自在正是演員們最需要的，「像我和裘德洛20年前就已經合拍了第一部電影《冷山》，後來又拍了《偷情》，再來《我的藍莓夜》雖然我們沒有同框，卻常常會在片場碰到。所以這一次能和一位讓你每天能立刻進入狀況，又老早就熟悉的演員合作，是一件很幸福的事情。」

▲▼《逆光天后》娜塔莉波曼、裘德洛。（圖／傳影互動提供）

▲《逆光天后》是娜塔莉波曼與裘德洛四度合作的電影。（圖／傳影互動提供）

導演布拉迪科貝特則透露，邀請娜塔莉波曼和裘德洛演出的時，壓根沒想到他們是老朋友，更笑稱難怪兩人在螢幕上看起來這麼速配，而娜塔莉波曼為了他的電影開口唱歌，導演大讚說：「我覺得這經驗真的太棒，光是錄製原聲帶就花了一年時間，娜塔莉願意這樣突破付出，去進行這麼繁重的準備，要準備唱歌和練舞等等，真的是為很令人敬佩的優秀演員！」。

▼全球娛樂獨家報導，就在每周日晚間八點首播的《星光好選喆》。

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逆光天后, 娜塔莉波曼, 裘德洛, 星光好選喆

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