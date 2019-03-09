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梁文音隔13年穿高中制服！高馬尾長襪「手拿這個」秒噴眼淚

記者盧薇淩／台北報導

「星光二班」梁文音8日推出數位EP《#2019還在聽》，翻唱華語洗腦神曲《那女孩對我說》、《Superwoman》和《初戀》，刻畫愛情讓女孩蛻變為女人的成長過程，在三八婦女節推出。她特別換上10年以上沒穿的高中制服，白衣黑裙配及膝長襪，聽著iPod，乍看宛如高校生，她自己看了照片也驚呼：「好像回到少女時代喔！」秒噴時代眼淚。

▲▼梁文音推出新ep穿上高中制服 。（圖／環球提供）

▲梁文音穿上高中制服。（圖／環球提供）

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梁文音推出《#2019還在聽》數位EP，選唱黃義達的《那女孩對我說》、曹格的《Superwoman》和川島茉樹代（Makiyo）的《初戀》，這三首歌都是千禧年代的青春歌曲。她自己詮釋時，回想到學生時代也不禁濕了眼眶，有感而發在IG寫下：「初聽不知曲中意，再聽已是曲中人。」更在拍攝EP封面時穿上制服，青春模樣彷彿瞬間回到13年前高中生的樣子。

懷念起青青校樹的歲月，梁文音說：「記得那個年代，我們拿著mp3、存錢買CD、羨慕那些擁有iPod的同學，那是個線上音樂剛開始抬頭的日子，串流還沒像現在流行，但大家已經開始下載網路音樂，YouTube也開始流行起來。」那時的華語歌曲好像都充滿著魔力，到現在還時常浮現腦海，「代表著時代的回憶，也回想起當時的自己！」

▲▼梁文音推出新ep穿上高中制服 。（圖／環球提供）

▲梁文音穿上制服，回到13年前。（圖／環球提供）

梁文音過年時和夫婿「張傳道」偕公婆赴日本關西旅遊，上週又飛新加坡，驛馬星動，在旅程中她想起新歌《那女孩對我說》，也不禁想到：「如果我是歌裡黃義達唱的那個女孩，十年後，我的心態會是甚麼模樣？」梁文音覺得，「愛與被愛，都是一輩子的課題。」此外，《初戀》是當年《麻辣鮮師》的主題曲，風靡了一世代人的回憶，梁文音《初戀》MV也特別請到《麻辣鮮師》裡的黃主任和萬老師一起演出 。

▲▼梁文音推出新ep穿上高中制服 。（圖／環球提供）

▲梁文音推出新EP。（圖／環球提供）

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