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柯達線樂團一下飛機超冷：抱歉我們把愛爾蘭天氣帶來了

記者吳孟庭／綜合報導

愛爾蘭潮青搖滾樂團柯達線樂團（Kodaline）首度來台舉辦演唱會，門票就立馬秒殺，昨（7）日抵台遇上濕冷天氣，主唱Steve有感：「非常愛爾蘭」，他們的歌曲常讓人聽起來感到哀傷，但本尊其實非常積極樂觀，全身散發正能量。

▲愛爾蘭潮青樂團「柯達線樂團（Kodaline）」主唱Steve Garrigan與鼓手Vinny May Jr.。（圖／索尼提供）

▲愛爾蘭潮青樂團「柯達線樂團（Kodaline）」主唱Steve Garrigan（左）與鼓手Vinny May Jr.。（圖／索尼提供）

柯達線樂團從2月展開亞洲巡演，今（8）晚唱到台北，昨天剛下飛機對台灣就特別感到親切，原因竟然是天氣，「台灣是第一個一下飛機就感覺『這裡好像愛爾蘭』，因為有點冷、又下雨，很抱歉我們把這個天氣帶來了。」

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2007年在愛爾蘭首府都柏林成軍，除了歐美巡演，到現在唱遍曼谷、馬尼拉、新加坡、上海等亞洲城市，門票一開賣就完售，尤其Steve、吉他手Mark與鼓手Vinny從小就一起長大，他回憶，「我們只是小時候窩在房間裡玩音樂到現在，如果是當年10歲的我，一定無法相信。」

▲愛爾蘭潮青樂團「柯達線樂團（Kodaline）」主唱Steve Garrigan與鼓手Vinny May Jr.。（圖／索尼提供）

▲台灣最近的天氣反而讓「柯達線樂團（Kodaline）」很像回到家了。（圖／索尼提供）

出道後馬不停蹄發行唱片、舉辦歐美洲的巡迴等等，將近有6年時間沒什麼休息，柯達線樂團坦言「我們也累了，需要休息一下」，期間Vinny去結婚了，貝斯手Jason更在紅髮艾德（Ed Sheeran）演唱會擔任特別嘉賓時，在8萬人面前向女友求婚，充電完回來舉辦巡迴，Steve坦言最棒的是可以見粉絲，「差點忘了音樂對我們的重要性，或是每一首歌幫助我們度過的難關。」

柯達線樂團的歌曲都傳達的某種現實重擊與哀傷，Steve承認「歌詞真的很悲」，但他們其實是很正面思考的人，「剛組團的時候我們都有其他工作，我大學念到一半輟學出來工作，Vinny在電腦店上班，歌詞也許都傳達了一部分肩膀的『重擔』，但最終我們要傳達的是把頭抬起來，你還是得繼續前進，你還是得保持樂觀。」Vinny補充：我們是很快樂的人啊！大部分的時候啦～

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