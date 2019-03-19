贈獎／冤魂、邪靈和尖叫聲！金馬奇幻《找死來唬秀》帶你闖入鬼屋笑到哭

娛樂中心／綜合報導
別家電視台要的是醜聞加緋聞、裸體加屍體，抓鬼實境秀主持人山姆追求的則是冤魂、邪靈和尖叫聲，要收視率和腎上腺素一起飆升。
但說鬼容易捉鬼難，八股的故事以及千篇一律的特效機關，連膽小的觀眾也留不住。為挽救即將被腰斬的節目，山姆和團隊決定前往墨西哥知名鬼宅展開精采大秀，沒想到鬼宅威力名不虛傳，開腸破肚的屍體來真的，他們唬爛的捉鬼功力真能派上用場？要活命還是要收視率？
▲《找死來唬秀》劇照。（圖／金馬執委會提供）
曾擔任電視節目編劇多年的導演托尼魏斯特，首部劇情長片就拿風靡全美的捉鬼實境節目開刀，精密器材、攝影鏡頭到古宅怪談應有盡有，卻惡搞造假的特效機關，諷刺為求收視率的不擇手段，出乎意料的人鬼大戰絕對令人「驚聲尖笑」。
▲▼《找死來唬秀》劇照。（圖／金馬執委會提供）
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◎活動時間：3/19(二)至3/25(一) 12:00止
◎活動辦法：
1. 加入「ETtoday看電影」粉絲團
2.看完影片請在下方留言回答：「你期待在鬼屋實境節目中看到什麼?」
立即前往活動貼文參加活動↓↓↓↓↓↓
◎得獎獎項： 《找死來唬秀》特映票一組(2張)
使用時間：4/8（一）19:00
使用地點：台北新光影城
◎得獎公布：3月25日（一）14：00公布於本活動頁面
◎領獎方式：
1.得獎人請臉書私訊ETtoday看電影粉絲團，留言寫下贈獎項目，提供身分證字號後4碼、真實姓名、手機號碼，同意ETtoday合理使用個人資料於活動之用。
2.領獎方式：攜帶個人身分證或健保卡，至ETtoday新聞雲1F櫃台，地址：台北市南港區重陽路72號（近捷運昆陽站、或南港車站，可於昆陽站搭藍22至中視下車），證件提供現場核對領取資格，核對後歸還。得獎者可領取時間：週一至週五12：00-20：00如遇天災停班課、國定假日等不開放領取。本活動請於4月8日（一）17:00前取票，逾時未領取將喪失得獎資格，票券作廢處理。若無法領取者，則視同放棄。
3.如果需要請人代領，一樣請得獎者私訊代領者身分證字號後4碼、真實姓名、手機號碼，並請代領者攜帶自己的身分證過來領取，現場核對身分即可。若發現將票券做2度販售的動作，也將取消資格。
4.本活動因故無法進行時，主辦單位保有修改、變更或暫停本活動之權利，如有未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋辦理，並得隨時補充公告之。▲ETtoday新聞雲 娛樂中心電話：02-5555-6366#7008 地址：台北市南港區重陽路72號1F