贈獎／冤魂、邪靈和尖叫聲！金馬奇幻《找死來唬秀》帶你闖入鬼屋笑到哭

娛樂中心／綜合報導



別家電視台要的是醜聞加緋聞、裸體加屍體，抓鬼實境秀主持人山姆追求的則是冤魂、邪靈和尖叫聲，要收視率和腎上腺素一起飆升。

但說鬼容易捉鬼難，八股的故事以及千篇一律的特效機關，連膽小的觀眾也留不住。為挽救即將被腰斬的節目，山姆和團隊決定前往墨西哥知名鬼宅展開精采大秀，沒想到鬼宅威力名不虛傳，開腸破肚的屍體來真的，他們唬爛的捉鬼功力真能派上用場？要活命還是要收視率？





▲《找死來唬秀》劇照。（圖／金馬執委會提供）



曾擔任電視節目編劇多年的導演托尼魏斯特，首部劇情長片就拿風靡全美的捉鬼實境節目開刀，精密器材、攝影鏡頭到古宅怪談應有盡有，卻惡搞造假的特效機關，諷刺為求收視率的不擇手段，出乎意料的人鬼大戰絕對令人「驚聲尖笑」。





▲▼《找死來唬秀》劇照。（圖／金馬執委會提供）





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