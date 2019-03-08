不能主持後..許凱皓每天在家哭！曝「想他的臉」下秒被慘電

記者盧薇淩／台北報導

許凱皓演出戲劇《我的老師叫小賀》， 2017年底他參與《偶像練習生》，近期推出首本寫真及數位單曲《戀習男友》，其中《嘟嘟嘟》歌詞由他參與部分填詞，展現創作能力。他8日作客《明星鍵盤手》接受測謊，提到2018年在Ettoday主持的《星光雲！cue新聞》收攤後，在家每個禮拜落淚，沒想到一講完慘遭測謊機電擊，全場笑翻。

▲許凱皓上《明星鍵盤手》。（圖／ETtoday）

請繼續往下閱讀...

許凱皓在節目上現場唱跳《嘟嘟嘟》，接著教學主持人關關跳舞，他也說：「有比較『女』的手勢舞，大家在街上沒事就可以跳一下。」關關穿上碎花長裙，扮成女生的樣子，他說：「因為寫真書《練習男友》，我要扮成女生還應徵你女友。」兩人還比賽繞口令，輸了就要被愛的小手打屁股，兩人在被打之前打趣說：「我想被『嘟』。」現場笑聲不斷。

▲關韶文穿上花裙扮女裝。（圖／ETtoday）

進行到招牌測謊橋段，網友提問「關關跟蔡瑞雪誰漂亮？」許凱皓回答蔡瑞雪慘遭電擊；至於覺得自己唱歌好聽嗎？他說：「我唱歌好聽，而且我想報名下一季的《聲林之王》。」沒想到對自己頗有信心的他，下秒又被測謊機慘電，被關關說：「你一說《聲林之王》就是標準提高了啦！」

許凱皓2018年和關關主持《星光雲！cue新聞》，但後來節目改版收播，他8日坦言節目剛結束時很難過，「我想主持2、3年，結果只有3個月，結束後我每個禮拜都在家裡哭，泣不成聲，哭的時候都會想到關關的臉， 沒想到我想到的臉，跟今天不太一樣。」不過當他深情告白後，還是被測謊機慘電，他苦笑說：「我是真的很難過耶！」

▲▼關韶文現場教學舞蹈 。（圖／ETtoday）