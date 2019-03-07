《沙贊！》最中二DC英雄　男主角：沒把打擊犯罪當使命

記者洪文／綜合報導

DC擴展宇宙電影《沙贊！》（Shazam!）將超級英雄無與倫比的強大力量，灌注在一個15歲青少年的身體裡，除了正邪對戰之外，也把超級英雄日常生活令人爆笑的一面毫無保留地展現在觀眾面前。

38歲男星柴克萊威（Zachary Levi）飾演「沙贊」，他表示：「每一部超級英雄電影都在描述他們有多麼不平凡，肩上背負著多重大的使命；但在我看來，沙贊是最有人性的，他想幫助的第一個人當然是自己啊！能不能用這種方式幫助自己逃離每天繁重的課業，那是我在青少年時期最常想到的，一秒跳出教室窗戶飛到外太空！」

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▲《沙贊！》劇照 。（圖／華納兄弟提供）

對柴克萊威來說，飾演《沙贊！》讓他美夢成真，「沙贊是很另類的超級英雄，說得簡單一點就是，他沒有認真地把打擊邪惡犯罪當作自己的神聖使命，他也不明白為什麼那個強大的巫師會選上他當繼承者，就像是繼承了龐大的遺產一樣，誰不想先放鬆一下對自己好一點，先玩樂一下？」

但是邪惡總是如影隨形而來，即便比利貝特森是個與世無爭的青少年，但野心勃勃的賽迪斯希瓦納博士仍舊為了奪取沙贊的力量而來，只要得到沙贊的力量，希瓦納博士的力量就會變得完整且強大，柴克說：「我很能認同沙贊在忍無可忍、退無可退的時候，為了正義、為了無辜的人，背水一戰！





《沙贊！》由大衛桑德柏格執導，他表示：「我相信每一個人內心都存在著正義感，只要有一點魔法，就能把心中的正義感與力量化成超級英雄，當繼承沙贊之力的比利貝特森（亞瑟安傑爾 飾）大喊一聲「沙贊！」他會立刻變身成為高大魁梧的壯漢（柴克萊威 飾），而且繼承了天神的力量、智慧、勇氣、耐力、速度與電力，但他的內心依舊是一個青少年，即使有了成人的外表，這種赤子之心或者說是屁孩的心智是很可愛的，而且貼近每一個人的成長過程。柴克萊威有這樣的特質，也是我們最佳的人選。」





《沙贊！》因其獨特的幽默與英雄個性在DC宇宙中自成一格，主要卡司有柴克萊威飾演沙贊，亞瑟安傑爾飾演少年的比利巴特森，傑克狄倫葛雷瑟飾演比利最好的朋友佛萊迪，吉蒙韓蘇飾演俱備強大魔法力量同時看管邪惡勢力的巫師，馬克史壯飾演反派希瓦納博士。

《沙贊！》將於4月3日在台上映。