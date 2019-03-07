ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《沙贊！》最中二DC英雄　男主角：沒把打擊犯罪當使命

記者洪文／綜合報導

DC擴展宇宙電影《沙贊！》（Shazam!）將超級英雄無與倫比的強大力量，灌注在一個15歲青少年的身體裡，除了正邪對戰之外，也把超級英雄日常生活令人爆笑的一面毫無保留地展現在觀眾面前。

38歲男星柴克萊威（Zachary Levi）飾演「沙贊」，他表示：「每一部超級英雄電影都在描述他們有多麼不平凡，肩上背負著多重大的使命；但在我看來，沙贊是最有人性的，他想幫助的第一個人當然是自己啊！能不能用這種方式幫助自己逃離每天繁重的課業，那是我在青少年時期最常想到的，一秒跳出教室窗戶飛到外太空！」

▲▼《沙贊！》劇照 。（圖／華納兄弟提供）

請繼續往下閱讀...

▲《沙贊！》劇照 。（圖／華納兄弟提供）

對柴克萊威來說，飾演《沙贊！》讓他美夢成真，「沙贊是很另類的超級英雄，說得簡單一點就是，他沒有認真地把打擊邪惡犯罪當作自己的神聖使命，他也不明白為什麼那個強大的巫師會選上他當繼承者，就像是繼承了龐大的遺產一樣，誰不想先放鬆一下對自己好一點，先玩樂一下？」

▲▼《沙贊！》劇照 。（圖／華納兄弟提供）

但是邪惡總是如影隨形而來，即便比利貝特森是個與世無爭的青少年，但野心勃勃的賽迪斯希瓦納博士仍舊為了奪取沙贊的力量而來，只要得到沙贊的力量，希瓦納博士的力量就會變得完整且強大，柴克說：「我很能認同沙贊在忍無可忍、退無可退的時候，為了正義、為了無辜的人，背水一戰！

▲▼《沙贊！》劇照 。（圖／華納兄弟提供）
 
《沙贊！》由大衛桑德柏格執導，他表示：「我相信每一個人內心都存在著正義感，只要有一點魔法，就能把心中的正義感與力量化成超級英雄，當繼承沙贊之力的比利貝特森（亞瑟安傑爾 飾）大喊一聲「沙贊！」他會立刻變身成為高大魁梧的壯漢（柴克萊威 飾），而且繼承了天神的力量、智慧、勇氣、耐力、速度與電力，但他的內心依舊是一個青少年，即使有了成人的外表，這種赤子之心或者說是屁孩的心智是很可愛的，而且貼近每一個人的成長過程。柴克萊威有這樣的特質，也是我們最佳的人選。」

▲▼《沙贊！》劇照 。（圖／華納兄弟提供）
 
《沙贊！》因其獨特的幽默與英雄個性在DC宇宙中自成一格，主要卡司有柴克萊威飾演沙贊，亞瑟安傑爾飾演少年的比利巴特森，傑克狄倫葛雷瑟飾演比利最好的朋友佛萊迪，吉蒙韓蘇飾演俱備強大魔法力量同時看管邪惡勢力的巫師，馬克史壯飾演反派希瓦納博士。

《沙贊！》將於4月3日在台上映。

新北女進店秒蹲下！開始「放尿」　笑意止不住..滿地液體店家崩潰

推薦閱讀

伴娘嫌禮服醜直接丟了！　E奶人妻婚禮被羞辱…結完才知「超婊真相」

女神牙醫超兇！「撞臉張鈞甯」半球辣照曝光　PTT瘋求看診：上帝神作

《玩很大》鏡頭外「小鬼緊牽Debbie」被目擊！　認了：有愛的感覺

斯亞穿泳裝熱舞「上下挖空」　半球蹦出…助理驚：太辣不敢看

賈靜雯破尺度「性感照」為修杰楷慶生！　獻吻甜喊：我的修老爺

阿信「IG曖昧留言」太閃！　粉絲驚喜狂問…蔡依林回應了

郭宗坤心臟衰竭「心室冒出血塊」！　病情惡化：不敢告訴柯以柔

4歲飛飛起床先折棉被　鏡頭轉翔翔「搖頭嘆氣」真實反應網笑翻！

「我兒子對不起你」老父站家門向邵庭道歉　她親睹殘忍一幕心碎哭了

修杰楷、孫志浩同天生日！　梧桐妹鬆口吐「對2個爸爸真心話」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

伴娘嫌禮服醜直接丟了！　E奶人妻婚禮被羞辱…結完才知「超婊真相」

女神牙醫超兇！「撞臉張鈞甯」半球辣照曝光　PTT瘋求看診：上帝神作

《玩很大》鏡頭外「小鬼緊牽Debbie」被目擊！　認了：有愛的感覺

斯亞穿泳裝熱舞「上下挖空」　半球蹦出…助理驚：太辣不敢看

賈靜雯破尺度「性感照」為修杰楷慶生！　獻吻甜喊：我的修老爺

阿信「IG曖昧留言」太閃！　粉絲驚喜狂問…蔡依林回應了

郭宗坤心臟衰竭「心室冒出血塊」！　病情惡化：不敢告訴柯以柔

4歲飛飛起床先折棉被　鏡頭轉翔翔「搖頭嘆氣」真實反應網笑翻！

「我兒子對不起你」老父站家門向邵庭道歉　她親睹殘忍一幕心碎哭了

修杰楷、孫志浩同天生日！　梧桐妹鬆口吐「對2個爸爸真心話」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

DC, DCEU, 沙贊！, Shazam!, 沙贊

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 周曉涵內衣定裝「周孝安陪同」　她認了：現在很愛對方
  2. 神展開！《招搖》女主角深情吻許凱…下秒「炸上天變煙火」　觀眾：笑到頭掉
  3. 麥克傑克遜「性侵兒童紀錄片」美國播出　電台抵制拒播歌曲
  4. 《沙贊！》最中二DC英雄　男主角：沒把打擊犯罪當使命
  5. 男星遭囚禁2個月！戴手銬、腳鐐「用泡麵換自由」
  6. 小玉剃光頭成果出爐：超像8＋9　放火一失手…他「半截眉毛消失」！
  7. 哥帥！謝霆峰提攜後輩　合唱王嘉爾再捧羅小白：希望珍惜人才
  8. 修杰楷慶生趴！咘咘錄音嗨唱歌、老蕭皺眉模仿BO妞
  9. 導演三跪九叩！離家1000km拍攝《阿拉姜色》獲譽充滿福報
  10. 粉絲久等了！歌神Aska 6月霸氣登台開唱　搶票日倒數

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366