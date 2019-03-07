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慎入！吳尊PO照「半張臉超噁變形」　網友點開崩潰：密集恐懼症會後悔

記者李湘文／綜合報導

藝人吳尊在陸劇《武動乾坤》中飾演林琅天，展現步步黑化的出色演技，5日在「2019電視劇品質盛典」上贏得肯定，獲頒「年度周播劇突破表現男演員獎」。他事後感性發文謝謝大家，也附上幾張劇照，卻因為其中一張特殊化妝照太可怕，讓許多網友崩潰大呼「不舒服」！

▲吳尊特殊化妝照讓網友崩潰。（圖／翻攝自微博／吳尊）

▲吳尊帥氣出席2019電視劇品質盛典。（圖／翻攝自微博／吳尊）

《武動乾坤》中，吳尊飾演的林琅天原是菁英，卻因為受人利用，不僅毀了容，也黑化成反派，跟昔日夥伴反目成仇。5日獲獎後，他PO出好幾張劇照，回想為這部戲付出的1年努力，忍不住感慨：「突破不只需要很大的勇氣，更需要的是機會！犧牲，恐懼，努力，興奮，擔憂，失眠……」

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▲吳尊特殊化妝照讓網友崩潰。（圖／翻攝自微博／吳尊）

▲吳尊在《武動乾坤》中從正派演到反派。（圖／翻攝自微博／吳尊）

其中，吳尊附上一張特殊化妝照，大半張臉都貼滿突起物，乍看之下彷彿有許多生物從臉頰、脖子鑽出，畫面十分驚悚。雖然不少網友對他的敬業精神感到佩服，但看了之後仍崩潰「起了一身雞皮疙瘩」、「現在全身覺得癢」、「看得我好難受」，甚至奔相走告「千萬不要點開吳尊微博」、「密集恐懼症的人會後悔」，竟也意外在得獎喜訊之後，造成另一個熱議話題。

▲吳尊特殊化妝照讓網友崩潰。（圖／翻攝自微博／吳尊）

▲吳尊特殊化妝照讓網友崩潰。（圖／翻攝自微博／吳尊）

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吳尊, 2019電視劇品質盛典, 武動乾坤

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