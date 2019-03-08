《耀眼》步調太慢不好看？第8集收視超越《漂亮姐姐》有原因

文／鍾樂偉

韓國JTBC電視台的月火劇《耀眼》（눈이 부시게），近來在韓國劇評界引來一致的正面評價，由韓志旼與南柱赫飾演一對生活遇上不如意的大學生男女「金惠子」與「李俊河」，女方因為父親不幸的交通意外，便決定拿出自己年少時偶然得到的那隻能把時間倒轉的神奇手錶，把時間退回事故發生之前，並且成功救活了爸爸，只是上天卻要她承受應付出的代價，一夜間她失去了青春，變成了一位已年介七旬的老婆婆。

忽然由25歲的少女，一覺醒來已成了一位外貌比父母還要老的婆婆，由真實名字同樣叫金惠子的韓國「國民演員」飾演的「老婆婆版本」金惠子。

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惠子在毫無心理準備下，失去了人生最光輝的青春時光，一時間接受不了而曾經絕望到輕生，後來隨著情緒平復，最終還是決定這樣生活下去，並透過跟其他同區老人，在「宣傳館」內融入他們的生活圈子，領會老人生活的憂與樂後，以他們為借鏡來更加了解自己的心境。

感人的劇本，還有在金惠子讓人感動的演技牽引下，再加上韓志旼、南柱赫、孫浩俊、李姃垠（惠子媽媽）、安內相（惠子爸爸）、金佳恩與宋尚恩（惠子的好友）恰到好處的演出，連帶在劇中經常在「幸福美容院」出現的3位老婆婆也非常逼真的演技，《耀眼》獲得觀眾好評如潮，而在上周播出的第8集中，收視更衝破8%，以突破JTBC推出過的《經常請吃飯的漂亮姐姐》，並在目前同時段收視排在第2名，可見《耀眼》的感染力絕不能忽視。

=====以下有雷=====

「等價交換」的青春

「有一種叫等價交換的法則，想要得到什麼，就要犧牲你所能得到的那些東西，這個世界就是以等價交換來運作…我知道，要是我再把時間倒轉，我會無法承受結果。」

《耀眼》中的女主角金惠子，為了拯救發生交通意外而失去生命的爸爸，她拿起了能把時間倒退的手錶，一次一次嘗試把時間退回父親意外事故發生前的一刻，最後成功救回父親一命，但卻承受了逆轉事實的惡果，一夜間她從少女變成一位年老的婆婆。惠子在鏡前，看到自己佈滿皺紋的外表，還有變得脆弱不堪的身體，連爬樓梯都覺得吃力，才明白這就是改變歷史而帶來的代價。

失去了青春的惠子，原本以為以此作為代價，能換來死而復生的爸爸，但沒想到因為變老，而讓原來融洽的父女關係變得疏遠。而後來她更得知，縱然改變了歷史，車禍雖沒奪走爸爸生命，卻變成他反而為了要躲避惠子的單車，而不幸撞車失去了一隻腳，失去了原來開車的工作能力之餘，也徹底改變了爸爸跟家人的關係，變得只會封閉自己，且不再跟太太溝通，種下了兩人離婚，使家庭分離的結局。

曾經，惠子希望找回那只可以逆轉時間的手錶，把一切發生在自己、家人及俊河身上的命運改變。只是，後來她也明白了，縱使能從那位在「宣傳館」出現的老伯身上拿回那只手錶，再一次把時間倒退，也只會牽一髮而動全身，不可避免地為命運帶來另一種難以承受的惡果。釋懷的惠子，因而選擇接受眼前發生已改變的一切定局，決定樂觀地逆來順受。

只可惜，她感到遺憾的是，在還沒認真並義無反顧地追尋夢想、感受青春的熱烈之前，就一下子被命運吞沒了年少時光。

憂鬱老人與自我滿足

有別於其他主流韓劇，《耀眼》沒有隨著主流，把老人生活描繪得美輪美奐，反而是透過惠子忽然變老後，還有她與同區內一起生活在「宣傳館」的老人家的接觸，反而更赤裸裸地把老人面對內心鮮為人了解的世界，沒有迴避地在觀眾面前呈現出來。

在「宣傳館」內，我們看到那群老人們，他們又唱又跳，貌似玩得很開心。但其實明瞭他們內心世界的人，便知道開心只是他們的表面。大部份來到「宣傳館」的老人，他們都不是因爲快樂而來，而是因爲不想孤獨，才願意來到那裡。或許我們覺得他們老得糊塗，才會受那些賣假保健藥的職員欺騙。但其實他們最可憐之處，卻是深知那些傳銷都是假的，但就是因為不願面對孤獨，想得到溫暖，明知代價就是要買東西，也甘願乘那輛包車到那裡去。

只是，內心年輕，但身體已是老婆婆的惠子，卻以心看穿了老人憂鬱背後的種種難處，反而在學會接受現實、懂得釋懷以後，更主動地與那位「布拉格婆婆」對抗歧視高齡老人的大眾視角，例如一同去買新衣服與整容，以滿足自己來忘掉年紀限制，不拘泥於周圍人的視線，做着自己想做的事，並活自己的青春裡。

開心過後，惠子也知道，歲月不饒人，她跟年輕朋友一同外出享樂時，不再如昔日般精力旺盛，會打呵欠，唱卡拉OK時也會打瞌睡，這也是老去後不能避免發生的人生改變。

《耀眼》可以看作是一部悲傷的電視劇，因為惠子已經70多歲了，但她的生活並不輕鬆，而同時劇中所有人物沒有一個是過著安穩的生活，大家都活在沉重的生活中。但同時，也可說《耀眼》並不悲傷，因為偶爾有了孫浩俊，他適當調整笑與感性的比例，也因為這種鋪排，悲傷便顯得逼真，如我們真實生活一樣無情地存在。

（以上圖片皆翻攝自JTBC官網）

本文由鍾樂偉【韓劇《耀眼》：青春是什麼？變老又是什麼？】授權提供

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