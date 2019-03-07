「世越號」電影上映！304人罹難　家屬痛失愛兒「每年替他慶生」

記者吳睿慈／綜合報導

2014年4日16日，南韓發生近50年來最為嚴重的船難，自仁川駛往濟州島的「世越號」，在高速直線行性中突然失控，造成304名乘客與船員罹難，其中250名是檀園高中的學生，至今仍是全國民心中的痛。電影《沒有你的生日》紀錄不一樣的角度，從遺屬家族的故事為出發，將「被留下來的人」搬上大螢幕，光是預告公開，便以引起高度迴響、賺人熱淚。

▲改編自「世越號」事件的電影《沒有你的生日》即將上映。（圖／車庫娛樂提供）

請繼續往下閱讀...

《沒有你的生日》將5年前「世越號事件」搬上大螢幕，影后全道嬿下定決心接下電影的原因，主要是因為電影描述「那些需要繼續活下去人們故事，我覺得很好，所以我選擇接演《沒有你的生日》。」影帝薛耿求也是讀完劇本後，直接決定接演。

▲「世越號」議題在韓很沈重，鮮少人敢碰到這塊。（圖／車庫娛樂提供）



對於處理「世越號」這樣沈重的議題，導演李鐘言抱持謹慎小心的態度，「我剛開始不容易接近家屬們，反倒家屬們先走近我。」他也希望藉由這部電影「藉此抹去家屬心中創傷，是一部撫慰人們心靈的電影。」

▲《沒有你的生日》找來影后、影帝飆演技。（圖／車庫娛樂提供）



電影《沒有你的生日》描述全道嬿為人母，歷經2014年4月沉船事故，兒子突然離開人世，打破了原本平凡的一家人生活，薛耿求身為一家之主，在兒子逝世後，對家人抱有歉疚，鬱鬱寡歡。這部電影是首部以此為主題的劇情長片，預計在4月3日於韓上映，台灣也同樣在4月獻映，上映日期將在近日公佈。