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威爾史密斯《自殺突擊隊2》遭換角！改由《雷神索爾》男星取代

記者洪文／綜合報導

《星際異攻隊》導演詹姆斯岡恩（James Gunn）遭到迪士尼開除而離開漫威之後，立刻被華納兄弟挖角執導DC電影《自殺突擊隊2》（Suicide Squad 2），不過「死亡射手」威爾史密斯（Will Smith）因檔期衝突已確定無法回歸，現在傳出將由《雷神索爾》系列「海達姆爾」伊卓瑞斯艾巴（Idris Elba）取代。

▲▼威爾史密斯《自殺突擊隊2》遭換角，將由「海達姆爾」伊卓瑞斯艾巴取代。（圖／《雷神索爾3：諸神黃昏》劇照、《自殺突擊隊》劇照）

▲《自殺突擊隊2》死亡射手很有可能將由「海達姆爾」伊卓瑞斯艾巴取代。（圖／《自殺突擊隊》劇照、《雷神索爾3：諸神黃昏》劇照）

知情人士向《好萊塢報導》透露，「海達姆爾」伊卓瑞斯艾巴上周五與導演詹姆斯岡恩見面，而且面談順利，所以工作室認真討論之後認為他是「死亡射手」這個角色「第一個也是唯一的選擇」。據悉，華納兄弟希望可以及早作出決定，盡快開拍《自殺突擊隊2》，也對導演目前已完成幾個劇本草稿相當滿意。

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報導指出，《自殺突擊隊2》將會出現小丑女、死亡射手、瑞克弗萊格上校等第一集角色，可惜只有瑪格羅比有望回歸演出「小丑女」，包括「死亡射手」威爾史密斯、「瑞克弗萊格上校」喬爾金納曼已確定無法回歸，不過這一集將出現更多新的角色，執得期待。

此外，《星際異攻隊》飾演勇度忠誠副手「克雷林」也是導演詹姆斯岡恩的胞弟西恩岡恩（Sean Gunn）也傳出即將加入《自殺突擊隊2》，他日前出席《驚奇隊長》首映會並未否認加入《自殺突擊隊》的傳言，「作為一個表演者，這對我來說很有意思，身為一個兄弟，就更有趣了！我哥哥和我從小時候就一起工作到現在，他如果想要我做什麼，我就會去做。」同時，他強調仍有機會在《星際異攻隊3》繼續演出，畢竟「克雷林」在系列電影當中，還有很多故事沒有說完。

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關鍵字

DC, DCEU, 自殺突擊隊, 威爾史密斯

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