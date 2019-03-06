斯亞穿泳裝熱舞「上下挖空」　半球蹦出…助理驚：太辣不敢看

記者李湘文／綜合報導

藝人斯亞從甜美可愛的形象轉型，近來常以大尺度的打扮亮相，展現自己性感火辣的一面。她5日登台表演，更是大膽的把泳衣當表演服，露出大片美胸和深溝，讓助理也忍不住大呼太辣「眼睛不敢看」！

▲斯亞穿泳衣熱舞。（圖／翻攝自Instagram／斯亞Siya）

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斯亞在Instagram秀出舞台穿搭照，上身穿著超低胸紅色背心，豐滿的半球幾乎都快蹦出，胸下還有一個圓形大洞，從正面看去，只剩少少的布料擋住肉色。她大方坦承，這件衣服其實是泳裝，「連助理都說火辣辣的，眼睛不敢看，哈哈哈，還好啦～」

▲▼斯亞的「舞台裝」不管正面、背面都露很多。（圖／翻攝自Instagram／斯亞Siya）

驚人的是，這件衣服不只正面露得多，轉到背面一看，也是幾乎挖空到腰際，只有幾條細細的帶子遮擋。網友看到斯亞的性感打扮，都大呼「太辣了啦」、「天啊我眼睛都不敢直視」、「要我怎麼睡」、「又會流鼻血了」，對於這個舞台裝給予熱烈好評。

▲斯亞近來越穿越辣。（圖／翻攝自Instagram／斯亞Siya）

斯亞14歲從《我愛黑澀會》出道，過去總是維持甜美萌妹的形象，但近年來積極轉型，不管是上節目或外出表演，都常以性感打扮現身，自嘲：「女明星真的沒有在看季節穿衣服，永遠的涼爽～」卻也以此形象吸引不少新粉絲。