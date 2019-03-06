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薛之謙演唱會遭爆「綑綁周杰倫賣票」！　主辦方出面回應了

記者張靖容／綜合報導

大陸歌手薛之謙以《演員》一曲在台灣獲得關注與認可，受封為情歌王子。近日，他的倫敦演唱會主辦方卻被網友爆料，利用售票期間，綑綁周杰倫的演出門票一起賣，造成周董歌迷的不滿，6日晚間，主辦方出面回應了！

▲薛之謙遭爆演唱會門票綑綁周杰倫演唱會門票一起賣。（圖／翻攝自微博／搜狐娛樂、MAGIC-SOUND魔音娛樂、薛之謙）

薛之謙遭爆演唱會門票綑綁周杰倫演唱會門票一起賣。（圖／翻攝自微博／薛之謙）

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有網友PO出演唱會主辦方的對話截圖，從中可以看到主辦方魔音娛樂稱，只要購買薛之謙演唱會門票，就是他們的好朋友，「保證」能買到周杰倫的演出門票，這讓周董的歌迷十分不滿，直接質問為何要替薛之謙的演唱會門票買單。

▲薛之謙遭爆綑綁周杰倫演唱會門票賣自己的演唱會門票。（圖／翻攝自微博／MAGIC-SOUND魔音娛樂）

薛之謙遭爆演唱會門票綑綁周杰倫演出門票一起賣。（圖／翻攝自微博／MAGIC-SOUND魔音娛樂）

對於網友的不滿與質疑，薛之謙本人也於微博上回應了！他稱自己根本沒有要操控什麼買票的事情，聲明非常尊重前輩周杰倫，認為自己的音樂在網路上也不賺錢，為何要綑綁賣票，並直言要主辦方為此做出一個解釋，覺得自己根本什麼事情都沒做就無端遭受攻擊，實在是無法忍受。最後他表示，就算演唱會門票賣不好，台下只有一位觀眾，也會努力的發揮到最好，不辜負歌迷到倫敦看他演出的那份真誠。

▲薛之謙聲明全文。（圖／翻攝自微博／薛之謙）

薛之謙聲明全文。（圖／翻攝自微博／薛之謙）

網友們也對演唱會主辦方魔音娛樂罵聲一片，直說要給個官方聲明道歉，但是從先前魔音娛樂的對話截圖中可以看出，主辦方並不認為他們的做法有何錯誤，還回答消費者，可以自行去搶周董的演唱會門票，兩件事情沒有衝突。

▲薛之謙遭爆演唱會門票綑綁周杰倫演唱會門票一起賣。（圖／翻攝自微博／搜狐娛樂、MAGIC-SOUND魔音娛樂、薛之謙）

▲薛之謙遭爆演唱會門票綑綁周杰倫演唱會門票一起賣。（圖／翻攝自微博／搜狐娛樂、MAGIC-SOUND魔音娛樂、薛之謙）

主辦方回應自行搶票與綑綁售票兩件事不衝突。（圖／翻攝自微博／搜狐娛樂）

稍晚，魔音娛樂於微博上PO出官方聲明道歉全文，表示對於薛之謙演唱會所造成的諸多紛擾，列出4點聲明做澄清。首先，向所有因為看了微信群而憤怒的粉絲們致上12分的歉意，稱之所以會造成這樣嚴重的誤會，完全是出於其公司小編的用詞不當。再來，他們絕對沒有在任何平台上，表示要「綑綁周杰倫的演唱會門票」進行薛之謙演出門票的銷售，此為不實訊息，提醒消費者們別被誤導。

接下來魔音娛樂繼續說到，薛之謙的演唱會倫敦站是該公司2019年的首場大秀，根據大數據資料顯示，根本不需「綑綁銷售」。另外，周杰倫的演唱會倫敦站，還未開始售票，相信也會造成一股搶票熱潮，完全無需使用綑綁銷售進行賣票！

聲明文的最後，他們堅決抵制一切營銷號的惡意炒作，如造成該公司的損害，將採取法律手段維護權益。

▲魔易娛樂聲明道歉全文。（圖／翻攝自微博／MAGIC-SOUND魔音娛樂）

魔音娛樂聲明道歉全文。（圖／翻攝自微博／MAGIC-SOUND魔音娛樂）

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薛之謙, 周杰倫, 魔音娛樂

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