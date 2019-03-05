預告解密／《沙贊！》幕後真正反派是誰？　網瘋傳：祂被釋放了！

記者洪文／綜合報導

DC擴展宇宙（DCEU）電影《沙贊！》（Shazam！）第2支預告終於曝光，影片揭開DC最中二的英雄沙贊擁有「6神合體」超能力究竟有哪些，以及即將面臨的反派希瓦納博士 （Dr. Sivana）正式現身，影片當中出現不少致敬DC漫畫的片段，許多DC粉絲看得相當興奮：「DC搞笑很可以！」

▲▼《沙贊！》可以在空中快速飛行。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟）



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《沙贊！》預告一開始，14歲的男孩比利貝特森被一名俱備神力的巫師選中，並賜予「沙贊」的神力，從此他只要喊出「沙贊！」就會立刻變身成年後的自己，穿上超級英雄的披風與緊身衣，其中一幕在大樓頂樓跳向空中喊出「沙贊！」天空突然冒出閃電擊向他，隨後他快速飛向天空帥炸。

從預告可以看出，沙贊並不知道怎麼使用超能力，因此他跟同伴不斷試探自己的超能力，包括超強力量、操控電流、超速度或是飛行在空中超過4種超能力，其中在超商打鬥突然抓起蝙蝠俠娃娃喊著「我是蝙蝠俠」，以及在雙手抬起從橋下墜落的公車，頗有致敬蝙蝠俠、超人的意味。

▲▼《沙贊！》反派希瓦納博士。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟）



導演大衛桑德柏格先前向《Screen Rant》證實，七宗罪會在《沙贊！》片中出現，「設計這個元素很有趣，也花了很多心力在上面，他們會出現在預告上的雕像，他們是七種罪惡的化身，驕傲、嫉妒、貪婪、憤怒、懶惰、貪食、慾望，在漫畫中罪惡被巫師困住囚禁，然而他們是超大惡棍，時常逃離囚禁，對DC宇宙的英雄造成嚴重破壞，特別是沙贊！」

由於導演大衛桑德柏格提到了罪惡，多數網友認為七宗罪不只是雕像而已，特別是預告一開始雕像完好無缺，結果下一個畫面卻已崩塌，疑似七宗罪已被釋放，脫離了巫師的控制，最後攻擊了比利或是其他人，甚至從巫師的控制轉移到博士的控制。

▲▼《沙贊！》預告出現「七宗罪」雕像，網友猜測是幕後真正反派，不過影片一開始雕像完好，下一個畫面全部崩塌，網友瘋猜：「七宗罪的惡魔被釋放了！」（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟）



整部《沙贊！》預告基調走幽默路線，有別於過去DC電影黑暗的印象。由於他本身還是14歲小孩，許多幼稚、無厘頭、難以預測的行為以及對話，似乎也讓反派希瓦納博士摸不著頭緒，而影片最後他想要飛越高樓大廈，下一秒就看到他撞進其中一層樓沒有成功飛越，也讓不少網友看完大笑。

飾演沙贊的柴克萊威說：「在我們試探超能力的過程之中，比利也會像任何青少年對成人的世界充滿一樣好奇心，不只測試自己的超能力，也想挑戰一些只有大人才能做的事情，例如喝啤酒這種大人很享受的特權。他就像一個凡人突然獲得超人的力量，進入一個嶄新的世界！而沙贊的極限在哪裡？能像超人一樣飛嗎？能接住子彈嗎？能像閃電俠一樣快速移動嗎？這些探索的過程讓人超興奮的，但在此同時，他也必須盡快精通這些能力，因為邪惡力量已經找到他了。」

▲《沙贊！》致敬超人飛越高樓大廈，不過GG了。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟）

導演大衛桑德柏格說：「我覺得每個人心中都住著一個超級英雄，當你是一名寄養家庭的孩子，在你獲得超能力的第一時間，你當然會想先幫助自己，比利貝特森也不例外，他想讓自己脫離貧困，不再被大人指使，甚至可以藉由變身翹課，躲過不喜歡的隨堂考試。」

▲《沙贊！》出現蝙蝠俠彩蛋，沙贊喊出「我是蝙蝠俠！」網友笑推：「班艾佛列克接班人找到了」。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟）



此外，導演大衛桑德柏格補充：「我覺得沙贊就像每一個青少年的寫照，身體漸漸轉成大人了，但心智卻還是個小孩，雖然偶爾做些奇怪的事情，但心中還是保有純真、善良的一面。我們每個成年人都經歷過從青少年轉為成年人的那段時光，這部電影也會讓有超級英雄夢想的成年人回想到自己還是青少年的那一刻，這是他與其他超級英雄最不一樣的地方。」

▲過去DC電影多以虛擬城市為背景，自從《神力女超人》出現倫敦之後，這次《沙贊！》強調14歲的男孩比利貝特森的家鄉在費城。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟）



《沙贊！》由《安娜貝爾2：造孽》《鬼關燈》導演大衛·F·桑德柏格執導，卡司包括《雷神索爾2、3》當中「范達爾」柴克萊威（Zachary Levi）演出成年版「沙贊」，迪士尼童星亞瑟安傑爾（Asher Angel）演出青少年比利，而馬克史壯（Mark Strong）飾演反派希瓦納博士。至於巨石強森演出的大反派「黑亞當」並不會在這集出現。

延續DC擴展宇宙，《沙贊！》時間點在《水行俠》、《神力女超人1984》之間，描述13歲青少年比利被賦予神奇能力，只要呼喊「Shazam」他就能化身成年的超級英雄。「Shazam」分別由代表智慧的「Solomon所羅門」、強度「Hercules海克力斯 」、耐力「Atlas阿特拉斯」、力量「Zeus宙斯」、無畏「Achilles阿基里斯」、速度「Mercury墨丘利」6位天神的字頭組成。

▲《沙贊！》致敬超人的彩蛋，不少網友看完大推：「真正的驚奇隊長！」（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟）

事實上，《沙贊！》原名《驚奇隊長》，1939年由福西特漫畫出版，後因被控訴是漫威（Marvel）超人的盜版，1953年停止出版相關漫畫，1972年DC獲得驚奇家族角色出版權，終於在1991年獲得所有權。DC擁有出版權後，就常以「沙贊」（Shazam）作為漫畫標題，2011年正式把角色名字改為「沙贊」（Shazam）。

《沙贊！》預計2019年4月3日在台上映。

▼以下為大陸版預告，台灣版繁體中文預告將於本周釋出。（影片取自Youtube，如遭移除請見諒）

