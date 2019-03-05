《必勝》小三太囂張！　林萱瑜收詛咒信「有天妳男友也會被搶」

記者李欣容／台北報導

女星林萱瑜在《必勝大丈夫》中飾演小三「亦珊」，介入許騰介、林昀希之間的感情，還大言不慚地認為自己沒錯，跑去和正宮嗆聲。許多網友因入戲太深，留言罵她，甚至有人詛咒她以後男朋友也會被人搶。

▲▼林萱瑜在《必勝大丈夫》飾演小三角色。（圖／翻攝自愛奇藝）

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林萱瑜自從演了奪人丈夫的「亦珊」後，臉書、IG、PTT湧入許多罵聲，「婊子」、「不要臉，有天妳的男朋友也會被人搶，是妳的損失」、「妳這個賤人」等等。就連親戚看了都說，「妳看起來的很討人厭！」即便會影響心情，她還是會去看網友留言，有討論度也就代表她演得很成功。

林萱瑜坦言，起初得知要接下這個角色時壓力很大，加上最近戲又都在寫她這條，導致她水腫、內分泌失調，月經一個月就來了3次。

▲▼林萱瑜（左）、和林昀希私下感情好。（圖／翻攝自Instagram／kininii）

林萱瑜私下和劇中飾演正宮「黃天虹」的林昀希感情好，不只會互相討論台詞，還會約聚餐，並沒有因戲影響了感情。

林萱瑜先前曾在《女人30情定水舞間》飾演賀小美、《鋼鐵之心》飾演楊可馨，以及《極品絕配》的奈奈，這部戲是她第4部作品。

▲林萱瑜因小三角色打響知名度。（圖／翻攝自林萱瑜IG）



劇中很多哭鬧橋段，例如懷孕了又遇到不願離婚的渣男，內心掙扎、恐懼等情緒很重的戲，她都能掌握得恰到好處，經紀人更誇她是個情緒豐沛的人，「先前在上表演課時，只是描述一件過往傷心事，講沒幾句她眼淚就掉下來了。」相較以往進步不少。