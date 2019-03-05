蔡昌憲《苦力》登11層樓高起重機　爬到一半「落漆」喊腿軟

記者李欣容／台北報導

蔡昌憲近來趕拍公視時代生活劇《苦力》，該戲昨（4日）殺青，蔡昌憲最後一顆鏡頭要爬上11層樓高的岸肩橋式起重機，嚇得他腿軟，同劇演員黃文星更說，要是有《苦力2》他義不容辭，且絕不漲價。

▲公視《苦力》蔡昌憲爬上11層樓高的橋式起重機 。（圖／公視提供）

該劇歷時半年終於完成拍攝，開鏡、總殺青都是蔡昌憲的鏡頭，跟著導演李岳峰及團隊們度過完整拍攝期，他甘之如飴，也離情依依：「過程送大家殺青，自己還一直在拍，有一種很討厭又很不捨的感覺，又有愛有感情的！」期待播出時，跟觀眾一起感受拍攝時的生活故事。

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▲右起，傅子純、蔡昌憲、黃文星、陳怡嘉、李岳峰、董季鑫、廖錦德。（圖／公視提供）

同劇演員白家綺、陳怡嘉、黃文星、林玟誼等人天天相處培養出好感情，休息時大家都不當低頭族，反而都聚在一起聊天。

陳怡嘉說：「我們拍戲場地常常沒有訊號，大家就把椅子搬到外面坐著狂聊天，就像劇中的年代一樣，人跟人面對面接觸，還常常聊到太吵，被唸要小聲一點，但我很喜歡大家這樣的相處模式。」

▲黃文星（右1）不漲價拍第二季 。（圖／公視提供）

黃文星也表示，拍《苦力》的收穫之一，就是交到了很多好朋友，「這個劇組大家感情真的都很好，常常在片場玩成一片、聊天，私下也會約吃飯聚會，真的捨不得殺青。」

聊到這半年的過程，演員們都在與導演李岳峰合作中學到寶貴經驗，尤其也增進了台語能力，陳怡嘉說：「我的台語是演員裡最爛的，導演給了很多東西讓我們現場消化，學到很多東西，我應該到老都不會忘記。」蔡昌憲也點頭認同，每次李岳峰的神來一筆，都快要把演員給壓垮。

▲《苦力》描述煤礦災變時，家庭的破碎和重新打造家園的過程。（圖／公視提供）

《苦力》劇情描述1970年代，因為一場基隆山區煤礦災變，造成許多家庭的破碎，災民結伴來到了正蓬勃發展的基隆港，他們在碼頭當苦力、雜工和幫傭等工作，這群社會底層的小人物，在逆境中胼手胝足、力爭上游，彼此照顧扶持，不向命運低頭，勇敢走向新的人生。