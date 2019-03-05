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粉絲錢快存起來！等了6年...玄彬宣布二度來台開見面會

記者吳孟庭／綜合報導

台灣粉絲們荷包請守住，又有男神要駕到啦！最近透過韓劇《阿爾罕布拉宮的回憶》、電影《極智對決》、《屍落之城》頻頻出現在大家面前的玄彬（炫彬），宣布將睽違6年在台舉辦粉絲見面會，想看歐巴還有一個月時間快點存錢。

▲粉絲荷包先存飽！等了6年...玄彬即將二度來台開見面會。（圖／翻攝自Facebook／VAST.ent）

▲玄彬公司宣布即將二度來台開見面會。（圖／翻攝自Facebook／VAST.ent）

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所屬經紀公司宣布，玄彬將展開《LOG INTO THE SPACE -2019 玄彬巡迴粉絲見面會》，4月13日先從韓國起跑，接下來確定訪問台灣與香港等地，事實上他從2013年開過見面會後就沒再舉辦過，不管是台灣或韓國，粉絲都等了6年之久！

經紀公司表示，「是很久沒舉辦的巡迴粉絲見面會，想著等待玄彬且為他加油的粉絲們而努力的準備著，將不是以戲劇中的模樣，而是以演員玄彬的樣貌，希望和粉絲一起共度時光。」預計最快4月底就可能登台，心動的粉絲快把錢都存起來。

玄彬近年主要活躍於大銀幕，一口氣參演《機密同盟》、《騙徒》、《極智對決》、《屍落之城》等類型多元的電影，甚至還挑戰反派角色，但讓他聲勢暴漲到最高，還是電視劇《阿爾罕布拉宮的回憶》，透過新穎VR遊戲的題材，收視最高衝到10.025%，Netflix也宣布即將推出第二季，讓劇迷非常期待。

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關鍵字

玄彬, 炫彬, 阿爾罕布拉宮的回憶, 日韓風

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