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兒子頭破血流不送醫！　老公說「男生不用長太帥」李愛綺傻眼

娛樂中心／綜合報導

台語歌手李愛綺日前上謝震武主持的《震震有詞》，暢談與美籍老公Duke的異國婚姻經驗談，更爆料有一次兒子因為頭撞到家中尖銳物品而血流不止，老公居然說不需要去醫院，原因竟然是「男生不用長太帥」，讓她當場傻眼！

▲李愛綺。（圖／翻攝自臉書／李愛綺）

李愛綺上《震震有詞》談異國婚姻。（圖／翻攝自臉書／李愛綺）

據《蘋果》報導，台語歌手李愛綺日前上謝震武主持節目《震震有詞》，暢聊與美籍老公Duke的婚姻經，表示兩人從交往到結婚都發生了很多問題，像有一次老公買劍蘭送她當賠禮，但在台灣的習俗中，那是送給死人的花，結果雙方沒和解反而對彼此又多了一層誤會。

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李愛綺談到教養小孩的問題，更是有感而發，說到因為老公是外國人，思想比較開放，總是與她的想法不在一個頻道上，例如兒子剛出生滿半年就會舔地上的拖鞋，老公非但沒阻止，還火上加油說：「吃啊。」讓李愛綺很傻眼，老公卻認為兒子這樣才會免疫。

還有一件事情讓李愛綺十分介意，那就是家中的家具都沒有為小孩加裝安全措施，小孩子很容易一不小心就受傷，可是老公卻說要讓小孩受傷一次，下次才知道不行做，有一次兒子真的撞到了頭，血流不止，老公還說不用去醫院，原因竟是「男生不用長太帥」。

▲李愛綺。（圖／翻攝自臉書／李愛綺）

李愛綺與老公對於如何教養小孩意見不一。（圖／翻攝自臉書／李愛綺）

李愛綺也曾經接受雜誌訪問，認為教養孩子不應該用打的，要用講道理的方式來進行，因為小孩其實都聽得懂，現在兒子還會在做錯事時，主動面向牆壁自我反省，令她覺得相當欣慰。

不知不覺已經和老公結婚了10年，李愛綺說不太會和對方吵架，因為不知道該從何吵起，加上又與爸媽及妹妹住在一起，在那麼多人面前吵架會很尷尬。一旁的律師團則提醒道，異國婚姻要注意「兩國婚姻制度的差異」及「要先討論若離婚了，財產及小孩探視的協議」。

「土味情話大師」林彥俊開撩！　小S羞紅臉說不出話來了>///

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李愛綺, 謝震武, 震震有詞

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