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《天空之城》14歲秀韓挑戰「偶像金字塔」！《101》4導師也曝光

記者吳孟庭／綜合報導

南韓最受歡迎的大型選秀節目《Produce 101》第四季即將播出，稍早公開了國民製作人代表將由演員李棟旭擔任，而導師群也陸續公開，全都是第二季的熟面孔！練習生中也有一名最近正火紅，是韓劇《天空之城》演員李宥珍，將競爭「偶像金字塔」，未開播已經備受期待。

▲《天空之城》14歲秀韓挑戰「偶像金字塔」！《101》4導師也曝光。（圖／翻攝自JTBC）

▲14歲李宥珍在《SKY Castle》演出後獲得關注。（圖／翻攝自JTBC）

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李宥珍在《SKY Castle天空之城》飾演禹秀韓，是珍熙家獨子，一度因為課業壓力離家出走，他在劇中最知名的一段話就是，為什麼要站在金字塔頂端？木乃伊也是擺在金字塔中間啊？中間才是最好，因此讓他避開了考上醫大的龐大壓力。

戲劇中他和其他孩子競爭「學業金字塔」，現實生活的李宥珍即將挑戰「偶像金字塔」，還未滿15歲、原本是演員的他，確認將以「個人練習生」身分參加《Produce X 101》（第四季的節目名稱），相關人士指出，李宥珍也對音樂活動十分有興趣而努力準備著朝歌手發展。

▲SG Wannabe主唱李碩薰與YG聲樂老師申尤美再度擔任《Produce 101》導師。（圖／翻攝自李碩薰、申尤美IG）

▲李碩薰與申尤美再度擔任《Produce 101》導師。（圖／翻攝自李碩薰、申尤美IG）

不僅練習生與國民代表李棟旭曝光，第四季的導師群也公開，全都是第二季指導過的老師。包含女饒舌歌手Cheetah擔綱rap部門導師，SG Wannabe主唱李碩薰與YG聲樂老師申尤美也會擔任歌唱導師，權宰勝也回鍋擔任舞蹈老師。

▲《Produce 101》第四季導師Cheetah、權宰勝。（圖／翻攝自Cheetah、權宰勝IG）

▲《Produce 101》第四季導師Cheetah、權宰勝。（圖／翻攝自Cheetah、權宰勝IG）

據報導，新一季《Produce 101》練習生們3月開始搬進宿舍，今（4）日已開始首度錄影，選出的練習生將和I.O.I、Wanna One與IZ*ONE一樣，未來將組限定團體出道，然而本屆簽約期間長達5年，前2年半只能專注在限定團體內的活動，後2年半則可以兼顧個人或團體活動，預計於4月播出。

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天空之城, SKY Castle, 李宥珍, Produce 101, Produce X 101, 日韓風

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