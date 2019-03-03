台灣媽媽「水中生孩子」拍成電影　感動國際：美到落淚

記者洪文／綜合報導

在全球普遍少子化的今天，一部能讓女性「笑著生孩子」的台灣紀錄片《祝我好好孕》震撼國際。該片去年入選南韓釜山影展，不僅讓選片人許經（Kyoung Huh）「受到很大的感動」，法國剪接師凱西丹貝爾（Cathie Dambel）也稱許「我見過最美麗的影像」。

▲《祝我好好孕》劇照。（圖／海鵬提供，以下同）



《祝我好好孕》由台灣兩位女性導演蘇鈺婷、陳育青聯合執導，片中記錄了兩位待產孕婦的生育歷程，一位拒絕剖腹產、堅持自然生；另一位則在順利產子後，孩子卻遺憾病逝，使她們對生命和死亡有了全新的認識。據看過電影不少觀眾表示十分震撼，尤其一幕水中產子畫面「美到令人落淚」。

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其實《祝我好好孕》前身是部短片《祝我好孕》，兩位台灣女性導演—蘇鈺婷及陳育青初試啼聲卻一鳴驚人，不僅榮獲女性影展最佳影片銀獎，更勇奪香港華語紀錄片電影節最佳短片金獎。兩位女導演於是決定「繼續生」，將之拍成一部完整的記錄電影，果然一舉入選韓國釜山影展。

導演蘇鈺婷及陳育青費時5年拍攝《祝我好好孕》，深入追蹤多位產婦的生產歷程及想法，更探討家庭面對孩子出生、教育等重大課題。有趣的是，兩位導演也在拍攝過程中晉升人母，展開一手執奶瓶、一手執導筒，別開生面的拍攝經驗。該片在台灣少子化現象日趨嚴重，新生兒去年再創8年新低的情況下，反其道拍攝、發行，讓女性能「笑著生孩子」，格外具有意義。

電影真實拍下接生過程，畫面震撼空前外，滿滿的生命喜悅與感動，也全然翻轉了一般人對生產的害怕與憂心。該片日前舉辦多場試片，觀眾看完電影的巨大轉變，讓兩位導演始料未及：不僅有新婚夫妻看得激動落淚，更有新手媽媽看完感到療癒，生產壓力一掃而空。讓人感動的是，許多男性看了電影，意外克服對產房的恐懼，主動想進產房陪太太生產，攜手共度人生最美麗時刻。

《祝我好好孕》劇情描述一名芳療師孕婦琬婷，因腹中寶寶胎位不正，加上夫家求子心切，使她想在家自然生產的機會越來越渺茫，另一名孕婦詩薇，則在助產師協助下，在家中與丈夫、女兒一同迎接貝比誕生，雖然數月後貝比離她而去，她卻決定從此投入陪產義工行列。

導演蘇鈺婷和陳育青希望藉由《祝我好好孕》鼓勵女性「笑著生孩子」，竟也讓兩人經常被觀眾消遣，「總統應該頒獎給妳們」。蘇鈺婷希望透過該片，化解因為不了解而帶來的恐懼，讓多元的生產選擇，能在台灣進一步實踐，「讓生產成為全家人的事，而不僅是女性的事」。

蘇鈺婷和陳育青目前正著手進行「台灣囡仔順產計畫」，希望透過募資平台將《祝我好好孕》推上院線。該片預定6月6日在戲院上映，並提前於5月舉行全台4地6場的募資首映，詳細募資計畫將於3月8日公布並展開。