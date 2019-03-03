ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

台灣媽媽「水中生孩子」拍成電影　感動國際：美到落淚

記者洪文／綜合報導

在全球普遍少子化的今天，一部能讓女性「笑著生孩子」的台灣紀錄片《祝我好好孕》震撼國際。該片去年入選南韓釜山影展，不僅讓選片人許經（Kyoung Huh）「受到很大的感動」，法國剪接師凱西丹貝爾（Cathie Dambel）也稱許「我見過最美麗的影像」。

▲▼《祝我好好孕》劇照。（圖／海鵬提供）

▲《祝我好好孕》劇照。（圖／海鵬提供，以下同）

《祝我好好孕》由台灣兩位女性導演蘇鈺婷、陳育青聯合執導，片中記錄了兩位待產孕婦的生育歷程，一位拒絕剖腹產、堅持自然生；另一位則在順利產子後，孩子卻遺憾病逝，使她們對生命和死亡有了全新的認識。據看過電影不少觀眾表示十分震撼，尤其一幕水中產子畫面「美到令人落淚」。

請繼續往下閱讀...

其實《祝我好好孕》前身是部短片《祝我好孕》，兩位台灣女性導演—蘇鈺婷及陳育青初試啼聲卻一鳴驚人，不僅榮獲女性影展最佳影片銀獎，更勇奪香港華語紀錄片電影節最佳短片金獎。兩位女導演於是決定「繼續生」，將之拍成一部完整的記錄電影，果然一舉入選韓國釜山影展。

▲▼《祝我好好孕》劇照。（圖／海鵬提供）

導演蘇鈺婷及陳育青費時5年拍攝《祝我好好孕》，深入追蹤多位產婦的生產歷程及想法，更探討家庭面對孩子出生、教育等重大課題。有趣的是，兩位導演也在拍攝過程中晉升人母，展開一手執奶瓶、一手執導筒，別開生面的拍攝經驗。該片在台灣少子化現象日趨嚴重，新生兒去年再創8年新低的情況下，反其道拍攝、發行，讓女性能「笑著生孩子」，格外具有意義。

電影真實拍下接生過程，畫面震撼空前外，滿滿的生命喜悅與感動，也全然翻轉了一般人對生產的害怕與憂心。該片日前舉辦多場試片，觀眾看完電影的巨大轉變，讓兩位導演始料未及：不僅有新婚夫妻看得激動落淚，更有新手媽媽看完感到療癒，生產壓力一掃而空。讓人感動的是，許多男性看了電影，意外克服對產房的恐懼，主動想進產房陪太太生產，攜手共度人生最美麗時刻。

▲▼《祝我好好孕》劇照。（圖／海鵬提供）

《祝我好好孕》劇情描述一名芳療師孕婦琬婷，因腹中寶寶胎位不正，加上夫家求子心切，使她想在家自然生產的機會越來越渺茫，另一名孕婦詩薇，則在助產師協助下，在家中與丈夫、女兒一同迎接貝比誕生，雖然數月後貝比離她而去，她卻決定從此投入陪產義工行列。

導演蘇鈺婷和陳育青希望藉由《祝我好好孕》鼓勵女性「笑著生孩子」，竟也讓兩人經常被觀眾消遣，「總統應該頒獎給妳們」。蘇鈺婷希望透過該片，化解因為不了解而帶來的恐懼，讓多元的生產選擇，能在台灣進一步實踐，「讓生產成為全家人的事，而不僅是女性的事」。

▲▼《祝我好好孕》劇照。（圖／海鵬提供）

蘇鈺婷和陳育青目前正著手進行「台灣囡仔順產計畫」，希望透過募資平台將《祝我好好孕》推上院線。該片預定6月6日在戲院上映，並提前於5月舉行全台4地6場的募資首映，詳細募資計畫將於3月8日公布並展開。

推薦閱讀

路人合照Selina：他是誰？　張軒睿強撐笑容「尷尬退出鏡頭外」

劉品言穿小背心運動…「傲人E奶」快掉出來　網看呆：OMG

《玩很大》限定！「新鬼嫂」比基尼包不住雪球　超兇南半球全跑出來

孫安佐PK館長「被打很慘」！　右眼驚見黑輪：腳快站不起來

白家綺10年長髮喀嚓！　神逆齡「及肩短髮」網讚：好像大學生

吳宗憲喊話華航機長！還原「KID事件」動怒：沒領錢嗎

館長、孫安佐終於見面了！　伸手「貼心暖舉」網友一看全歪樓

強尼戴普正式提告安柏赫德！求償15億揭發前妻「心機騙局」

雷／《艾蜜麗》結局評價一面倒！　網噴淚：梗埋好深

小彬彬「婚前3協議條約」曝光　律師：違反公序良俗

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

路人合照Selina：他是誰？　張軒睿強撐笑容「尷尬退出鏡頭外」

劉品言穿小背心運動…「傲人E奶」快掉出來　網看呆：OMG

《玩很大》限定！「新鬼嫂」比基尼包不住雪球　超兇南半球全跑出來

孫安佐PK館長「被打很慘」！　右眼驚見黑輪：腳快站不起來

白家綺10年長髮喀嚓！　神逆齡「及肩短髮」網讚：好像大學生

吳宗憲喊話華航機長！還原「KID事件」動怒：沒領錢嗎

館長、孫安佐終於見面了！　伸手「貼心暖舉」網友一看全歪樓

強尼戴普正式提告安柏赫德！求償15億揭發前妻「心機騙局」

雷／《艾蜜麗》結局評價一面倒！　網噴淚：梗埋好深

小彬彬「婚前3協議條約」曝光　律師：違反公序良俗

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 直擊／辣翻！Lisa翹臀撞地板　搖滾區近距離看狂尖叫
  2. 林明禎模特兒親姊顏值爆表！　母女3人穿旗袍「豐滿胸型全露」
  3. 台灣媽媽「水中生孩子」拍成電影　感動國際：美到落淚
  4. 親妹是國民女神…有村藍里自卑2度整型！　「削骨換臉」暴牙嘴掰了
  5. 直擊／9000人擠爆林口體育館　BLACKPINK：不要推擠會受傷
  6. 娜塔莉波曼首開金口霸氣演天后　驚奇隊長萌貓《好選喆》獨家登場
  7. 《初戀》女主角愛上繼母決定變性　「超展開劇情」網全傻：比八點檔更扯！
  8. 維多利亞滑雪出意外！　「斜坡慘摔」撞傷頭破相
  9. 華南銀演唱會「5嘉賓全是大咖」　阿妹小巨蛋嗨翻1萬人：全場跳起來
  10. 史匹柏正式開戰！將提案修法「拒絕Netflix報名奧斯卡」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366