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史匹柏正式開戰！將提案修法「拒絕Netflix報名奧斯卡」

記者洪文／綜合報導

Netflix據傳砸下3000萬美金宣傳費，幫助電影《羅馬》在奧斯卡得獎，超過一般獨立電影的製作成本，最後真的拿到最佳導演、外語片等3項大獎，為Netflix寫下新的一頁。史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）正式開戰，打算在年度會議提案修法，拒絕Netflix電影報名奧斯卡。

史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）。（圖／達志影像）

▲史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）。（圖／達志影像）

史蒂芬史匹柏將在奧斯卡結束後的年度會議上，提出奧斯卡獎勵規則的修改辦法，排除串流媒體電影與一般院線電影共同競爭。他的製片公司「安培林娛樂公司」發言人向外媒《Indiewire》證實消息：「史蒂芬先生深深地認為串流媒體出品的電影跟院線電影是不同的，如果在會議中有人願意一起站出來支持，他樂見其成。」

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事實上，史蒂芬史匹柏曾在2018年3月表示：「一旦投入電視格式，你就是一部電視電影，如果是一部值得肯定的作品，那就應該得到艾美獎，而不是奧斯卡獎，我不認為只是符合條件在幾家電影院上映不到一個星期的電影，就有資格角逐奧斯卡提名。」

對此Netflix發言人拒絕回應，而外媒《綜藝報》對於史蒂芬史匹柏的看法抱持保留態度，畢竟如果單純以「上映規模」來更改規則，恐怕不只打擊Netflix等串流平台電影，還會擠壓到一些獨立小型電影，因為不是每一部電影都可以在電影院有大規模上映的機會。

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