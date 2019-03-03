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王淨4度拍戲「皮皮挫」　右臉嚴重龜裂：痛到不行！

記者李欣容／台北報導

張庭瑚、王淨在新版《愛情白皮書》飾演歐陽掛居與袁成美，該劇也赴日本九州、下關市取景，兩人看到美景秒變觀光客，但因為日本跟台灣氣候差太大，王淨右臉嚴重龜裂，每拍幾個鏡頭就要卸妝，重新厚敷保濕品後再上妝，也讓她的皮膚變很敏感，直呼痛到不行。

▲▼曾在日本留學的王淨，再到日本拍戲直呼懷念 。（圖／東森提供）

▲曾在日本留學的王淨，再到日本拍戲直呼懷念 。（圖／東森提供

王淨曾在東京留學過一段時間，再回到日本有懷念的感覺，「當時我是一個人來念書，所以對日本有一種很特別的感情，但東京跟北九州又完全不同，東京非常都市化，北九州則是有種純樸、舒服的氛圍。」

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▲▼曾在日本留學的王淨，再到日本拍戲直呼懷念 。（圖／東森提供）

▲日本美景宛如拍電影，讓張庭瑚興奮不已 。（圖／東森提供）

兩人到神社拍戲時還把拜拜、求籤、寫繪馬祈願等各種日本寺廟習俗都體驗了一次，張庭瑚在繪馬上寫下收視破十的願望，王淨則是一求籤就抽到「吉」籤，讓兩人開心直呼有好兆頭。

▲▼曾在日本留學的王淨，再到日本拍戲直呼懷念 。（圖／東森提供）

▲張庭瑚在低溫下拍攝。（圖／東森提供）

張庭瑚則表示這次日本行，印象最深刻的就是被譽為「死前必去的世界景點前三名」的角島大橋，「我們拍攝那幾天其實蠻冷的，大概都只有4、5度左右，最暖也頂多8度的低溫，在角島大橋時還下了冰雹，冰雹下完還出現彩虹，那裡真的很漂亮、很令人難忘。」

▲▼曾在日本留學的王淨，再到日本拍戲直呼懷念 。（圖／東森提供）

▲王淨不耐低溫，右臉嚴重龜裂。（圖／東森提供）

台視、東森《愛情白皮書》由張庭瑚、王淨、宋柏緯、謝翔雅、吳岳擎等人領銜主演，王傳一、李國毅、魏蔓特別演出，將於3／9（六）、3／10（日）首播。

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王淨, 愛情白皮書, 張庭瑚

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