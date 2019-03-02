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鄭伊健罕見公開示愛老婆！　「她煮菜給我吃」洩恩愛日常

記者陳芊秀／綜合報導

香港男星鄭伊健因《古惑仔》電影系列走紅，戲外和女星蒙嘉慧結婚6年，鮮少曬恩愛相當低調。他近日在香港紅館舉行演唱會，連唱3首安可曲，不但在台上激動落淚，更罕見公開向老婆示愛，閃瞎全場粉絲！

▲鄭伊健演唱會，罕見公開示愛老婆。（圖／CFP） 

▲鄭伊健隔6年登紅館開演唱會，罕見公開示愛老婆。（圖／CFP）

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鄭伊健6年沒登上紅館開唱，這次連開6場，並在舞台上單穿白背心，露出結實二頭肌，大方展示健壯身材。鮮少對老婆喊話的他，接近演唱會尾聲時，突然向台下的老婆示愛：「她從來不打擾我，她有別的工作，她安排好父母座位，又煮菜給我吃！我在台上謝謝很多人卻不謝謝自己太太的話，就太不公平了！」感性發言成了演唱會金句，同時也透露夫妻之間恩愛的日常生活。

▲鄭伊健演唱會，罕見公開示愛老婆。（圖／CFP）

▲鄭伊健舞台上演唱，蒙嘉慧默默在台下支持。（圖／CFP）

除了公開示愛蒙嘉慧，鄭伊健更合體「黃金兄弟」，原本陳小春、錢嘉樂、謝天華、林曉峰坐在觀眾席支持，最後唱安可曲時兄弟衝上台，帶給現場一大驚喜，5人再度合體，更合唱《一起衝一起闖》，讓全場1萬2千名觀眾嗨到最高點。

▲鄭伊健演唱會，罕見公開示愛老婆。（圖／CFP）

▲鄭伊健演唱會，合體「黃金兄弟」謝天華（左起）、錢嘉樂、林曉峰（右2）、陳小春（右1）。（圖／CFP）

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鄭伊健, 古惑仔

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