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謝欣穎「霧紫色」髮型曝光！　飄迷幻感當未來人

記者李欣容／台北報導

謝欣穎、林哲熹和大馬視帝李銘忠在新戲《迴圈戀人》中飾演未來「記憶銀行」創辦人、駭客以及銀行經理，昨（1日）開鏡新造型曝光，謝欣穎、林哲熹都把頭髮染成淺色，穿上戲服就像是未來人，謝欣穎私下很愛看科幻片，更是第一次演出這類型題材，讓她直呼：「終於輪到我了！」

▲▼ 《迴圈戀人》開鏡，謝欣穎 。（圖／福斯提供）

▲《迴圈戀人》開鏡，謝欣穎 （右邊）為戲將頭髮染成淺紫色 。（圖／福斯提供）

謝欣穎進到拍攝場景，看到陳設道具，讓她有種滿足感油然而生：「覺得自己好幸福，很嚮往可以拍未來科幻類型的作品。」林哲熹也說：「拍到未來科幻題材也是我的夢想之一。」

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▲▼ 《迴圈戀人》開鏡，謝欣穎 。（圖／福斯提供）

▲主演李銘忠（左起）、謝欣穎、林哲熹 。（圖／福斯提供）

林哲熹開拍前密集跟導演討論角色，看了許多科幻電影做功課，只是開拍後仍遇上他意料之外的狀況，例如未來科技需要靠手勢啟用，但現場看只是空手揮動，後期才會加上特效。

林哲熹笑說：「拍的時候會有一點尷尬，要靠自己想像，多拍幾次就建立起自信，告訴自己，沒錯，我就是有這個東西（未來科技），很棒。」

▲▼ 《迴圈戀人》開鏡，謝欣穎 。（圖／福斯提供）

▲謝欣穎第一次演未來感科幻片，相當興奮。（圖／福斯提供）

林哲熹剛當演員的第一年就拍了孫啟明的《樂獄》，這次的合作，他特別享受與導演討論的過程，但他越了解角色後也開玩笑地質疑：「我覺得他找我，都是要我演他自己啦。」

福斯傳媒集團2018年在台灣推出「福斯原創坊」計畫，先培育電視、電影創作人才，2018年底，與福斯原創坊學員之一的導演孫啟明合作開拍《愛的廣義相對論》，推出四部原創故事，前三部為《最後一戰》、《明晚‧空中見》、《迴圈戀人》。

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謝欣穎, 林哲熹, 李銘忠, 迴圈戀人

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