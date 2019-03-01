深田恭子「深V高衩」辣爆！　露半球艷壓日本奧斯卡…網友全看傻

記者陳芊秀／綜合報導

日本電影金像獎（又稱：日本電影奧斯卡）是年度盛會，1日舉辦頒獎禮，入圍演員盛裝走紅毯，現場星光閃閃。其中深田恭子以一襲雪白禮服現身，上下深V高衩辣度破表，讓日網焦點全跑歪啦！

▲深田恭子露半球辣爆，出席日本電影奧斯卡頒獎禮。（圖／翻攝自推特／日本電影協會官方推特）

深田恭子因電影《飛上天空的輪胎》入圍最佳女配角，出席頒獎禮身穿白色禮服，除了胸前大開深V，傲人雙峰挺出深邃事業線，裙子也開高衩。當她坐在高腳椅和主持人對話時，蜜大腿更是毫不吝嗇全露，魔鬼身材若隱若現，秒殺全場鎂光燈。

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▲深田恭子白色禮服上開深V，下開高衩。（圖／翻攝自推特／eiga_natalie）

▲深田恭子輕輕挪動身子，鎂光燈馬上閃不停。（圖／翻攝自推特／Oricon）



▲深田恭子走紅毯入場，艷冠全場。（圖／翻攝自推特）



深田恭子除了美胸秒殺，在台下和藤岡靛同框，也讓粉絲相當興奮！兩人2016年合作《請和這個沒用的我談戀愛》，廢柴女和毒舌上司的愛情故事大受歡迎，這次又以同部電影《飛上天空的輪胎》雙雙入圍男女配角，台下同席而坐時，令網友紛紛截圖紀念。

▲深田恭子台下和藤岡靛同框，讓不少粉絲相當興奮。（圖／翻攝自推特）