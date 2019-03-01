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陳冠希潮牌T爆盜用台灣設計師作品！　公開認錯了：緊急下架銷毀

記者李湘文／綜合報導

藝人陳冠希在2003年創立潮牌「CLOT」，一步一步把心血推到國際，在時尚界逐漸佔有一席之地。然而，近日有台灣設計師出面爆料，自己的4款刺青設計被CLOT盜用，甚至已經印製成T恤上市半年，不滿控訴：「藝術創作者不該如此被對待，盜用別人的心血來營利！」

▲陳冠希經營的潮牌被爆盜用台灣設計師作品。（圖／翻攝自Instagram／Edison Chen）

▲陳冠希經營的潮牌CLOT被爆盜用台灣設計師作品。（圖／翻攝自Instagram／Edison Chen）

該名設計師「彫犬」經營刺青店多年，常在Instagram分享精心設計的畫作，近期卻發現自己創作的4款圖案，竟被印製在CLOT販售的T恤上，因而透過社群平台發聲抗議。消息也被轉發到爆料公社，不少網友表示不滿「委屈創作者了」、「盜圖來做衣服，一件還賣2980？還真敢」。

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▲陳冠希經營的潮牌被爆盜用台灣設計師作品。（圖／翻攝自Instagram／luketattoo_taiwan）

▲陳冠希經營的潮牌被爆盜用台灣設計師作品。（圖／翻攝自Instagram／luketattoo_taiwan）

▲▼CLOT販售的4款T恤，被台灣設計師指控盜用自己的刺青創作。（圖／翻攝自Instagram／luketattoo_taiwan）

▲陳冠希經營的潮牌被爆盜用台灣設計師作品。（圖／翻攝自Instagram／luketattoo_taiwan）

對此，CLOT品牌在27日發表聲明，解釋印製這系列T恤的初衷，是為了鼓勵粉絲積極創作，所以2018年初收到某網友投稿的這幾張畫作後，便決定印製到T恤中販售，「我們十分遺憾未能多方審查圖案作品的來源真實性。在偶然得知該名粉絲借助抄襲他人作品以便與CLOT建立關係後，我們感到震驚和憤怒，並希望藉此機會向被抄襲的藝術家們致以最誠摯的歉意。」

CLOT強調，在得知粉絲抄襲之後，已緊急下架相關商品、準備集中銷毀，並將追究抄襲者的法律責任。此外，CLOT也對原創作者表示欣賞，「希望在不久的將來與你們合作，將真正具有創造力的作品展示給廣大朋友們。」並承諾未來遇到類似的合作會更嚴謹，絕不辜負大眾的期待。

▲陳冠希經營的潮牌被爆盜用台灣設計師作品。（圖／翻攝自臉書／CLOT）

▲CLOT發表道歉啟事。（圖／翻攝自臉書／CLOT）

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