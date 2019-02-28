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楊超越捧花回眸照美翻！　掌鏡人是TFBOYS的他…網友全瘋了

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女團「火箭少女」成員楊超越又接下新綜藝，是農村風格的實境節目，近日曬出照片，站在油菜花田前，露出甜美表情，美照吸引大批粉絲點讚。沒想到這一連串美照，幕後掌鏡人是TFBOYS的王源，讓網友驚艷不已。

▲▼楊超越曬出花田美照，掌鏡人讓網友驚呆了。（圖／翻攝自微博／新浪綜藝）

▲楊超越曬出油菜花田的美照，掌鏡人讓網友驚呆了。（圖／翻攝自微博／新浪綜藝）

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照片中，楊超越拿著小油菜花在田中擺POSE，時而擺出YEAH手勢，或是握住小花回眸，模樣清新甜美。原本以為美照是由攝影師掌鏡，隨後有網友分享節目錄影的側拍照，原來她的照片是由王源拍的，令眾人驚呼「拍照技術真的很好」、「王源不會自拍，幫別人拍挺行的」、「楊超越也太好看了吧！」

▲▼楊超越曬出花田美照，掌鏡人讓網友驚呆了。（圖／翻攝自微博／新浪綜藝）

▲楊超越開心比YEAH手勢。（圖／翻攝自微博／新浪綜藝）

▲▼楊超越曬出花田美照，掌鏡人讓網友驚呆了。（圖／翻攝自微博／新浪綜藝）

▲楊超越在鮮黃花田映襯下，模樣清新可愛。（圖／翻攝自微博／新浪綜藝）

▲▼楊超越曬出花田美照，掌鏡人讓網友驚呆了。（圖／翻攝自微博／新浪綜藝）

▲楊超越捧花回眸。（圖／翻攝自微博／新浪綜藝）

▲▼楊超越曬出花田美照，掌鏡人讓網友驚呆了。（圖／翻攝自微博／新浪綜藝）

▲網友發現楊超越美照是王源拍的。（圖／翻攝自微博／新浪綜藝）

王源和楊超越、金瀚、賈乃亮合作新節目《哈哈農夫》，將於3月1日播出，28日共同出席記者會宣傳。他被問起幫楊超越拍照一事，雖然一度被現場以「和節目沒關係」阻擋，仍主動回應「沒事，不說的話反而容易被亂寫亂說」，接著說明：「超越帶了個相機，我們幾個人都是互相拍，然後發群裡，她覺得好看就下載了。」他也有頭戴油菜花的照片曝光，還被對方直誇拍照好看。

▲▼楊超越曬出花田美照，掌鏡人讓網友驚呆了。（圖／翻攝自微博／新浪綜藝）

▲王源透露楊超越帶相機來錄影，大家在現場拍照。（圖／翻攝自微博）

▲▼楊超越曬出花田美照，掌鏡人讓網友驚呆了。（圖／翻攝自微博／新浪綜藝）

▲王源也有一張頭戴油菜花的照片。（圖／翻攝自微博／新浪綜藝）

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