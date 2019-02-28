ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

ROOMIE解散後6年首剪短！林采欣「耳下5公分」秒變學生妹

▲▼林采欣剪短頭髮 。（圖／永興行工作室）

▲林采欣去年推出新專輯。（圖／永興行工作室）

記者盧薇淩／台北報導

歌手林采欣去年推出新專輯《守夜人》，邀請了郭碧婷、黄曉明、歐陽娜娜、王櫟鑫等藝人力挺拍MV，但在最後一支MV《歲月有痕》完成後，將原本的肩下長髮剪剩耳下5公分，這是她從2013年ROOMIE解散至今從未剪過的短髮，提起突然剪髮原因，原來是最近看了電影《戰鬥天使阿莉塔》才心血來潮。

人在上海的林采欣進了髮廊，剪成俐落的短髮造型，只見她挑染成咖啡、灰髮色，也從原本的都市知性感，多了些「學生妹」的可愛味，連她自己都笑說：「覺得自己年輕了好幾歲呢！」不過最近比較困擾的是，已而立之年的她，過年前後猛長痘痘，當時她眉心長個顆觀音痘，「大得嚇人」，還因此帶著觀音痘去男友吳斌安徽的老家去拜見101歲的外婆，外婆說她面相好，好福氣，冒痘還在眉心，像觀音般慈悲，要她趕快嫁過門，生個白胖娃給她帶。

請繼續往下閱讀...

▲▼林采欣剪短頭髮 。（圖／永興行工作室）

▲林采欣剪短頭髮。（圖／永興行工作室）

近日觀音痘早消，但發在臉頰和下巴，讓他為之氣結，但也只能轉念往好處想，「還好是在宣傳期結束才長。」吳斌26日剛過生日，她親自設計了造型蛋糕送給他，讓吳斌高興得跟肖像蛋糕猛拍照，讚女友有心，看來兩人好事近。林采欣四月中開始將舉行個人unplugged（不插電演唱會）小巡迴，目前正積極找場地和規劃內容，並構思歌單，雖然很忙但也樂在其中，預計會有4/12台北、4/13台中、4/19台南演出。

▲▼林采欣剪短頭髮 。（圖／永興行工作室）

▲林采欣短髮只到耳下五公分。（圖／永興行工作室）

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

推薦閱讀

《還願》杜家「格局藏恐怖細節」　由上往下看..正好排出「死」字

勝利遭審8hrs憔悴離開警局　「毛髮檢測」結果出爐⋯韓網罵翻

接送小孩校門口驚見「國際級男神」　網友爽翻：離我好近！

女孩搭長途巴士…轉頭看男神坐旁邊！　他喊累「肩膀借一下」靠著睡了

Sandy認了謊報「真實身高」曝光！　高鐵月台被拍…網狂讚：170無誤

《炮仔聲》家雯反擊！吳婉君討救兵　網驚：是《甘味》最強反派

Selina爸媽舊照曝光！　年輕任媽「根本任容萱」五官神複製

蒸蛋只吃3口…瑪莎0歲兒「大哭抓耳」急送醫！　老婆：真的嚇到了

Selina放天燈見火慌了！　被張軒睿「體貼舉動」安撫淪陷：有安全感

快訊／BIGBANG勝利停止所有演藝活動！　3場演唱會全砍掉

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

《還願》杜家「格局藏恐怖細節」　由上往下看..正好排出「死」字

勝利遭審8hrs憔悴離開警局　「毛髮檢測」結果出爐⋯韓網罵翻

接送小孩校門口驚見「國際級男神」　網友爽翻：離我好近！

女孩搭長途巴士…轉頭看男神坐旁邊！　他喊累「肩膀借一下」靠著睡了

Sandy認了謊報「真實身高」曝光！　高鐵月台被拍…網狂讚：170無誤

《炮仔聲》家雯反擊！吳婉君討救兵　網驚：是《甘味》最強反派

Selina爸媽舊照曝光！　年輕任媽「根本任容萱」五官神複製

蒸蛋只吃3口…瑪莎0歲兒「大哭抓耳」急送醫！　老婆：真的嚇到了

Selina放天燈見火慌了！　被張軒睿「體貼舉動」安撫淪陷：有安全感

快訊／BIGBANG勝利停止所有演藝活動！　3場演唱會全砍掉

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

林采欣

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 茵聲狂放閃劉書宏！抱緊嗲喊「貝咪～」　這群人全瞎：瀰漫粉紅泡泡
  2. 《宮》斯文男星逼女友墮胎　龜縮2天現身：我的種我負責！
  3. 崔振赫哽咽：沒有粉絲撐不下去！　《皇后》拍得很辛苦
  4. ROOMIE解散後6年首剪短！林采欣「耳下5公分」秒變學生妹
  5. 否認勝利「極樂趴」K男星！柯震東怒了「再影射就提告」
  6. 楊超越捧花回眸照美翻！　掌鏡人是TFBOYS的他…網友全瘋了
  7. 趙薇老公疑向身價400億富商討債！　深夜秒刪文「欠的應該還了」
  8. 見面會才30分暴動！　崔振赫消失在觀眾席⋯納豆：找不到人
  9. 台12歲神童馮羿再登艾倫秀！　收「臉部鑲鑽」10萬驚喜大禮
  10. 女神卡卡、布萊德利庫柏爆曖昧！正宮女友、前妻「一個字」加入戰局

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366