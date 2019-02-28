ROOMIE解散後6年首剪短！林采欣「耳下5公分」秒變學生妹

▲林采欣去年推出新專輯。（圖／永興行工作室）

記者盧薇淩／台北報導

歌手林采欣去年推出新專輯《守夜人》，邀請了郭碧婷、黄曉明、歐陽娜娜、王櫟鑫等藝人力挺拍MV，但在最後一支MV《歲月有痕》完成後，將原本的肩下長髮剪剩耳下5公分，這是她從2013年ROOMIE解散至今從未剪過的短髮，提起突然剪髮原因，原來是最近看了電影《戰鬥天使阿莉塔》才心血來潮。

人在上海的林采欣進了髮廊，剪成俐落的短髮造型，只見她挑染成咖啡、灰髮色，也從原本的都市知性感，多了些「學生妹」的可愛味，連她自己都笑說：「覺得自己年輕了好幾歲呢！」不過最近比較困擾的是，已而立之年的她，過年前後猛長痘痘，當時她眉心長個顆觀音痘，「大得嚇人」，還因此帶著觀音痘去男友吳斌安徽的老家去拜見101歲的外婆，外婆說她面相好，好福氣，冒痘還在眉心，像觀音般慈悲，要她趕快嫁過門，生個白胖娃給她帶。

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▲林采欣剪短頭髮。（圖／永興行工作室）

近日觀音痘早消，但發在臉頰和下巴，讓他為之氣結，但也只能轉念往好處想，「還好是在宣傳期結束才長。」吳斌26日剛過生日，她親自設計了造型蛋糕送給他，讓吳斌高興得跟肖像蛋糕猛拍照，讚女友有心，看來兩人好事近。林采欣四月中開始將舉行個人unplugged（不插電演唱會）小巡迴，目前正積極找場地和規劃內容，並構思歌單，雖然很忙但也樂在其中，預計會有4/12台北、4/13台中、4/19台南演出。

▲林采欣短髮只到耳下五公分。（圖／永興行工作室）