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女孩搭長途巴士…轉頭看男神坐旁邊！　他喊累「肩膀借一下」靠著睡了

記者陳芊秀／綜合報導

搭長途巴士相當疲累，如果身邊坐的人是當紅男偶像，該怎麼辦？有個女孩不知節目正在拍攝，搭車的時候突然見到男子坐在身邊，轉頭一看對方是片寄涼太，整個人慌到坐歪一邊啦！

▲▼女孩搭長途巴士，沒想到旁邊坐的是片寄涼太。（圖／翻攝自片寄涼太IG、TBS YouTube） 

▲女孩搭長途巴士，沒想到旁邊坐的是片寄涼太。（圖／翻攝自片寄涼太IG、TBS YouTube）

日綜《人間觀察》（モニタリング）常找來當紅藝人現身街頭，考驗能否被路人一眼認出，日前找來片寄涼太搭長途巴士，上車變走到最後一排坐下，身邊的女孩起初專注滑手機，直到女方偏頭一看才發現。他見女生坐歪一邊，出聲說：「妳是不是太遠了？好好坐啊！（手拍椅子）把頭靠在這兒。」讓對方緊張到直喊救命。

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▲女孩發現片寄涼太坐旁邊，緊張到坐歪了。（圖／翻攝自推特）

▲女孩發現片寄涼太坐旁邊，緊張到坐歪了。（圖／翻攝自推特）

片寄涼太在節目指令下，和女孩玩詞語接龍，還趁機說出「喜歡妳」的關鍵字，還用同一個耳機聽歌，讓對方驚喜連連。他最後抱怨一早就起來工作，覺得睏了，出手拉住女孩「肩膀借我睡一下」，接著便把頭靠上閉眼，讓對方緊張直說「我要死了！我要死了！不行了我的心臟……心臟好痛啊！」男神致命威力驚人。

▲片寄涼太和女孩用同一個耳機聽歌。（圖／翻攝自推特）

▲片寄涼太和女孩用同一個耳機聽歌。（圖／翻攝自推特）

▲▼片寄涼太說工作好累睏了，「肩膀借我一下」靠在女孩身上睡了。（圖／翻攝自YouTube／TBS）

▲▼片寄涼太說工作好累睏了，「肩膀借我一下」靠在女孩身上睡了。（圖／翻攝自YouTube／TBS）

▲▼片寄涼太說工作好累睏了，「肩膀借我一下」靠在女孩身上睡了。（圖／翻攝自YouTube／TBS）

兩人就在滿滿乘客的巴士上，肩靠肩好長一段時間，畫面播出後，網友激動回應「能被片寄涼太這樣對待，人生也太美滿了」、「這是前世修了多少福氣換來的」、「根本就是妄想巴士」、「粉絲看了超燒心！」

▲女孩搭長途巴士，沒想到男神片寄涼太坐在旁邊。（影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。）

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