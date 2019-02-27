ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

半夜揪羅志祥偷拿「老婆」東西！　金志遙知她結婚秒崩潰

▲▼ 金志遙到日本代代木公園安室樹拍攝 。（圖／金志遙提供）

▲金志遙是安室奈美惠鐵粉。（圖／藝拍集合提供）

記者盧薇淩／台北報導

歌手金志遙（原名林大晉）先前推出專輯《JIN啓者》，其中歌曲《不要說再見》在相隔7個月後釋出MV，他與擔任MV導演的弟弟遊東京時，靈機一動到代代木公園的「安室樹」取材拍攝。身為安室鐵粉的他透露，自己和安室出道時間相近，當時他是偶像男團的一員，與同期的師兄弟羅志祥、歐弟和神木，常在半夜時悄悄潛入服裝間偷拿安室奈美惠的東西，如今回想起來瘋狂又好笑。

MV取景地點美名安室樹，其實就是安室奈美惠的經典歌曲《Baby Don’t Cry》的拍攝地點之一，因此被粉絲取名「安室樹」。提到剛開始喜歡安室，是歌曲《SWEET 19 BLUES》，安室在MV裡哭著唱歌打動了他，記得當時住宿舍，粉絲偶爾會送上安室的照片和周邊商品，公司把這些禮物集中在一個服裝間，他和團員及師兄弟常在半夜悄悄潛入服裝間偷拿安室的東西，「我們都說『老婆』的東西為什麼不能拿？很幼稚但很有趣。」

請繼續往下閱讀...

▲▼ 金志遙到日本代代木公園安室樹拍攝 。（圖／金志遙提供）

▲金志遙到日本安室樹拍攝MV。（圖／藝拍集合提供）

就在安室最紅時，突然宣布跟舞者SAM結婚，金志遙笑說：「當時身為鐵桿粉絲的我，真是一個內心最大的傷害。因為我早期認定的第一個女神酒井法子，就是因為結婚讓我首度受到傷害。當時完全沒辦法接受自己女神跟別人結婚的二度傷害。」他打趣說，從此後開始喜歡成龍、郭富城及木村拓哉，「這樣才不會遇到人生的傷害。哈哈！」

同樣是以唱跳方式來表演，金志遙受到安室鼓舞許多，也非常佩服她的唱跳功力。每當在台上表演感覺吃力，就不由自主地想起，「她跟我年紀相仿，我實在沒有理由做不到。」如今安室引退，恰巧這個月剛好到日本，他找了「安室樹」拍攝取材，以一鏡到底方式拍攝，「這次用自己專輯裡的最後一首歌到這地方向偶像致敬。全世界有這麼多人默默的在支持著她，全民女神，安室奈美惠。」

推薦閱讀

張景嵐爆分手小煜！　「想說服他追隨妙禪」毀了3年情

修杰楷「400萬特斯拉」座椅全是純白色！　BO妞一個動作…爸爸網友嚇到心臟停

《玩很大》新嘉賓一整排女神！　超兇「溫泉照流出」網全暴動了

曾之喬家中炒菜穿這樣！　網友一看全暴動：太性感了

醫外遇PO靠北女友！超渣舉動100%吻合《炮仔聲》　釣出男星「神回覆」

《炮仔聲》陳冠霖掛男主角被休假！　爆不滿「陳志強配角搶戲」

趁老婆不在台灣！　黃鐙輝遭爆夜會「G奶宅男女神」

瑞莎小時候被狂酸「怎麼12歲就懷孕」　淚揭童年陰影！

企鵝妹半夜喝茫「醉倒東區路邊」！　直播開趴崩壞…6000人看影片傻眼

《54新觀點》脫口她「被包養」全場傻眼！　T妹開譙陳斐娟：這就是政大高材生素養

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

張景嵐爆分手小煜！　「想說服他追隨妙禪」毀了3年情

修杰楷「400萬特斯拉」座椅全是純白色！　BO妞一個動作…爸爸網友嚇到心臟停

《玩很大》新嘉賓一整排女神！　超兇「溫泉照流出」網全暴動了

曾之喬家中炒菜穿這樣！　網友一看全暴動：太性感了

醫外遇PO靠北女友！超渣舉動100%吻合《炮仔聲》　釣出男星「神回覆」

《炮仔聲》陳冠霖掛男主角被休假！　爆不滿「陳志強配角搶戲」

趁老婆不在台灣！　黃鐙輝遭爆夜會「G奶宅男女神」

瑞莎小時候被狂酸「怎麼12歲就懷孕」　淚揭童年陰影！

企鵝妹半夜喝茫「醉倒東區路邊」！　直播開趴崩壞…6000人看影片傻眼

《54新觀點》脫口她「被包養」全場傻眼！　T妹開譙陳斐娟：這就是政大高材生素養

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

羅志祥, 金志遙, 林大晉, 歐弟

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 「傅瓔cp」有望合體？　許凱10字曝和吳謹言關係
  2. 李光洙早知「戀愛報導會曝光」　劉在錫目睹逼問現場：我偷捏大腿
  3. 坎城影展評審團主席公布！《神鬼獵人》墨西哥導演阿利安卓出任
  4. 邱昊奇只當女友「專屬暖男」　羞喊：林昀希是我的菜
  5. 5566「不是一定要幾個人」　演唱會帶《飢餓》飆收視
  6. 賴雅妍3年後再演「琵亞諾」！　《瘋狂偶像劇》加演有彩蛋
  7. 訪馬再遭議員打臉！　拷秋勤嗆韓國瑜「丟臉丟到國外」
  8. 《放牛班的春天》接班人！500人海選天才童星「開口就贏了」
  9. Lovelyz首次巡演「最終場在台灣」　八妞錄影送台粉：真的好想你們
  10. 半夜揪羅志祥偷拿「老婆」東西！　金志遙知她結婚秒崩潰

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366