半夜揪羅志祥偷拿「老婆」東西！　金志遙知她結婚秒崩潰

▲金志遙是安室奈美惠鐵粉。（圖／藝拍集合提供）

記者盧薇淩／台北報導

歌手金志遙（原名林大晉）先前推出專輯《JIN啓者》，其中歌曲《不要說再見》在相隔7個月後釋出MV，他與擔任MV導演的弟弟遊東京時，靈機一動到代代木公園的「安室樹」取材拍攝。身為安室鐵粉的他透露，自己和安室出道時間相近，當時他是偶像男團的一員，與同期的師兄弟羅志祥、歐弟和神木，常在半夜時悄悄潛入服裝間偷拿安室奈美惠的東西，如今回想起來瘋狂又好笑。

MV取景地點美名安室樹，其實就是安室奈美惠的經典歌曲《Baby Don’t Cry》的拍攝地點之一，因此被粉絲取名「安室樹」。提到剛開始喜歡安室，是歌曲《SWEET 19 BLUES》，安室在MV裡哭著唱歌打動了他，記得當時住宿舍，粉絲偶爾會送上安室的照片和周邊商品，公司把這些禮物集中在一個服裝間，他和團員及師兄弟常在半夜悄悄潛入服裝間偷拿安室的東西，「我們都說『老婆』的東西為什麼不能拿？很幼稚但很有趣。」

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▲金志遙到日本安室樹拍攝MV。（圖／藝拍集合提供）

就在安室最紅時，突然宣布跟舞者SAM結婚，金志遙笑說：「當時身為鐵桿粉絲的我，真是一個內心最大的傷害。因為我早期認定的第一個女神酒井法子，就是因為結婚讓我首度受到傷害。當時完全沒辦法接受自己女神跟別人結婚的二度傷害。」他打趣說，從此後開始喜歡成龍、郭富城及木村拓哉，「這樣才不會遇到人生的傷害。哈哈！」

同樣是以唱跳方式來表演，金志遙受到安室鼓舞許多，也非常佩服她的唱跳功力。每當在台上表演感覺吃力，就不由自主地想起，「她跟我年紀相仿，我實在沒有理由做不到。」如今安室引退，恰巧這個月剛好到日本，他找了「安室樹」拍攝取材，以一鏡到底方式拍攝，「這次用自己專輯裡的最後一首歌到這地方向偶像致敬。全世界有這麼多人默默的在支持著她，全民女神，安室奈美惠。」