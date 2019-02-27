阿嬌港陸擁上億房產！　新婚2個月…來台買豪宅被「她」阻止

▲鍾欣潼2018年12月跟賴弘國於香港舉行婚禮，正式成為賴太太。（圖／東方IC）



圖文／鏡週刊

香港女團Twins成員鍾欣潼（阿嬌）2017年10月跟台灣醫師賴弘國公開認愛，在2018年1月求婚，12月在香港舉行婚禮，正式成為賴太太。她當了台灣媳婦後，原本想在台灣置產，據悉賴弘國曾帶她去看億元豪宅，令她很心動，但是卻被鍾媽媽出手阻止。

▲阿嬌（前排左）在美國跟賴弘國（前排右）舉行婚前派對。（圖／東方IC）



阿嬌跟老公賴弘國婚後，幾乎都是港、台兩邊飛，成了空中飛人，雖然很累，但因為還在新婚期間，夫妻倆對此還是感到甜蜜。她去年獲得老闆楊受成贈送價值港幣750萬元（約新台幣2980萬元）的上海豪宅當賀禮，再加上她手上持有港幣3千多萬元（約新台幣1.1億元）的香港豪宅，據港媒幫她估算，她等於帶著約1億4千萬元房產嫁來台灣。

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▲阿嬌2017年買下淺水灣豪宅。（圖／東方IC）



▲阿嬌投資房地產多年。（圖／翻攝自Google Map）



▲阿嬌老闆楊受成送上海豪宅當新婚禮物。（圖／翻攝自阿嬌IG）



向來愛買房子保值的阿嬌也看中台灣房產，去年多次來台看房子，而老公賴弘國更曾帶她看上億豪宅，對台灣房地產潛力很樂觀的她愈看愈歡喜，也希望自己在台灣擁有一個家，只是回去跟媽媽談到房子一事，卻被媽媽攔截。

▲單親家庭長大的阿嬌（左）跟媽媽感情非常好，財政大權都交由媽媽打理。（圖／翻攝自阿嬌微博）



知情者透露，其實2017年阿嬌買下香港淺水灣的豪宅，為了這間房產，她把手上位於香港西九龍的房屋以港幣1152萬元（約新台幣4300萬元）賣出，再加上港幣千萬的續約金，籌足港幣2千多萬元（約新台幣7,600萬元）來換新房。她看中淺水灣多間豪宅，因該區域環境清幽，房價具抗跌性，保值高。如果在台灣再買一房，鍾媽媽怕她壓力太重，買房子還是要再作多方面研究，不要太早下決定，但其實據悉鍾媽媽不想讓她在台買房，還是想掌控阿嬌的財政大權，不想在台灣置產而鞭長莫及。

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