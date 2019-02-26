連Baby、佘詩曼都變形！趙薇一開「網紅濾鏡」竟hold住了　網驚：還是美

記者李湘文／綜合報導

近年來直播蔚為風潮，為了讓每個人都能輕鬆美美直播，許多平台都附帶濾鏡效果。不過，不少明星本來就有大眼、小臉，用了濾鏡反而變得超不自然，包括Angelababy、佘詩曼等人都曾「被扭曲」；然而最近趙薇也用了網紅濾鏡，卻依然漂亮，反而令網友驚嘆！

▲趙薇在劇組直播。（圖／翻攝自微博／趙薇）

趙薇監製戲劇《誰都渴望遇見你》，26日到劇組探班，跟其他人一起開了直播，在鏡頭前開心蹦蹦跳跳，難得展現私下活潑模樣。在網紅濾鏡下，她整張臉都被嚴重美肌、磨皮，變得特別白皙又模糊，眼睛也被放大、下巴變尖，看起來卻並不違和，令網友感嘆「還是很美啊」、「這濾鏡一般人hold不住」、「其實沒有開美顏吧」、「這就是明星和網紅的差別」。

請繼續往下閱讀...

▲趙薇在網紅濾鏡之下，還是被網友讚超美。（圖／翻攝自微博）

女星佘詩曼先前去火鍋店用餐，曾遇到一名網紅要求合照，卻因為本來就有一張鵝蛋小臉，一進入對方設有濾鏡的鏡頭下，瞬間被縮成錐子下巴、銅鈴眼，嚇得網友都說是「蛇精臉」。以巴掌臉聞名的Angelababy，也曾在網紅濾鏡之下變形，讓網友感慨「明星真的不能加美顏，因為原本就已經夠好看」。

▲Angelababy和佘詩曼都曾在網紅濾鏡下「變形」。（圖／翻攝自微博）