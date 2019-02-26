《小女花不棄》莫大哥換女裝！　「長髮+粉色紗裙」露臉網暴動

記者陳芊秀／綜合報導

《小女花不棄》在兩岸熱播中，其中女星邢恩以男裝扮演公子「莫若菲」，帥氣扮相電翻無數粉絲，更擁有「中國最帥女生」的封號。她在最新劇情將穿回女裝，26日造型公開，立刻掀起熱烈討論。

▲邢恩在《小女花不棄》扮演公子莫若非，戲外有「中國最帥女生」封號。（圖／翻攝自微博）

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邢恩在《花不棄》中的角色是男是女，受到觀眾高度好奇，包括對胭脂相當熟悉等神秘舉動，被部分觀眾猜測是女扮男裝。她終於在故事中為了躲避追殺，隱瞞身分換上女裝，唇色變成粉紅，束髮改成飄逸長髮還梳起辮子，粉色外衣增添女性柔美氣質。

▲邢恩在《小女花不棄》首度換女裝。（圖／翻攝自微博）

▲邢恩和林依晨變裝合照。（圖／翻攝自微博）

網友對邢恩的造型反應兩極，有人覺得「妝髮不給力」、「還是男裝好看」，有人驚呼「好看得有點不像話了」、「男裝女裝都很不錯。」

製片人張慶紫曬出和邢恩的合照，透露原本為角色訂製粉嫩飄逸紗質的衣服，但是因為劇情是要躲避追殺，又躲在山野農家，所以現場臨時改成粗布衣。至於角色妝髮受到批評，她表示當時是用男生的頭套梳成女孩子，「已經搞了6、7個小時真的盡力了，不過我覺得定妝那天還是挺闊愛（可愛）的。」

▲▼製片人張慶紫透露邢恩女裝原本是長髮配粉色紗裙。（圖／翻攝自微博）