《宮》金楨勳被爆說謊！逼女友墮胎　丟下2.7萬元消失了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男演員金楨勳2006年主演《宮》李律一角，長相斯文有禮，成為觀眾喜愛的男二。他這幾年雖少參與戲劇拍攝，但去年9月起參與真人秀《戀愛的滋味》，他自爆2年沒談戀愛，老實憨厚的形象受到讚賞，怎料，26日遭前女友控訴他說謊、根本是渣男，在演藝圈內投下一顆震撼彈。

▲《宮》金楨勳被爆逼前女友墮胎，丟下2.7萬元消失了。（圖／翻攝自《宮》劇照）



根據韓媒報導，金楨勳前女友A女主張，發現懷孕之後與金楨勳發生嚴重爭執，男方為了維護自己的形象，要求她進行人工流產。由於她的房子租期將至，金答應幫她出房屋保證金韓幣1000萬元（約台幣27萬台幣）以及每個月月租，怎料，金楨勳只拿出韓幣100萬元（約台幣2.7萬元）便斷絕聯絡，A女一氣之下，在21日向首爾中央法院提出告訴。

請繼續往下閱讀...

▲金楨勳在《宮》裡形象風度翩翩。（圖／翻攝自《宮》劇照）



金楨勳形象斯文、風度翩翩，去年9月起參與真人秀《戀愛的滋味》，他自爆個性很宅、沒女人緣，已有2年沒談戀愛了，節目組幫他安排與機場女地勤戀愛，不少觀眾誤以為兩人假戲真做，怎料，26日被爆冷血要求前女友墮胎，「優良形象」毀於一旦，對此，節目《戀愛的滋味》坦言「我們看到報導也很驚訝」，所屬經紀公司只表示「正在向本人確認事實，稍後會有官方聲明。」