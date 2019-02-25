奧斯卡／美國隊長牽上台！蕾吉娜金恩《藍色比爾街的沈默》淚奪女配角

記者洪文／綜合報導

47歲的蕾吉娜金恩（Regina King）以《藍色比爾街的沈默》（If Beale Street Could Talk）奪下第奧斯卡最佳女配角，上台時情緒激動，「美國隊長」克里斯伊凡斯牽她上台。她在賽前得獎呼聲極高，早以本片席捲大各影展，去年榮獲國家影評人協會獎的肯定，昨日也在獨立精神獎拿下女配角獎。

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▲▼ 蕾吉娜金恩以《藍色比爾街的沈默》奪下奧斯卡最佳女配角。（圖／達志影像／美聯社、翻攝自abc、《藍色比爾街的沈默》劇照）



▲ 蕾吉娜金恩以《藍色比爾街的沈默》劇照。（圖／翻攝自網路）



《藍色比爾街的沈默》由《月光下的藍色男孩》導演貝瑞傑金斯執導，改編自著名美國非裔小說家、社會評論家詹姆斯鮑德溫1974年的同名作品，故事描述70年代紐約的黑人社區哈萊姆區的故事，年輕人芬尼（Fonny）和蒂什（Tish）來自多重議題的家庭，他們墜入情網，彼此相愛，當芬尼被控犯下強姦，即將入獄，蒂什也發現自己懷有身孕。蒂什與家人、律師極力為芬尼找尋證據，力證芬尼清白，期望在孩子出生前洗清芬尼罪嫌。

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蕾吉娜金恩演出作品多以小螢幕為主，這次是她首度獲金球電影類提名，有趣的是，她在本屆金球獎也以迷你影集《七秒交關》入圍電視電影或迷你影集最佳女主角，實力相當堅強，也難怪能擊敗艾瑪史東、瑞秋懷茲等其他熱門女星。