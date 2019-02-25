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不滿男友偷PO與前任合照！女友秒飆淚嗆：她不要就把你扔進垃圾桶

記者張靖容／綜合報導

陸綜《現在就告白》在大陸收視火熱，目前已經播出到第3季。在最新一集的節目當中，一名女孩上節目告白她的男友以及男友的前任，上演狗血劇碼，嚇壞攝影棚的所有人！

▲《現在就告白》（圖／翻攝自微博／現在就告白）

陸綜《現在就告白》宣傳海報（圖／翻攝自微博／現在就告白）

《現在就告白》是大陸首部生活情感表白真人秀，幫助人們實現愛情表白、親情培養、友情彌合的談話脫口秀節目。在最新一集當中，一位女孩因為質疑自己的男友與前女友還有舊情，於是在節目中表示要當面對質兩人，告白的結果紛紛跌破大家的眼鏡！

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▲《現在就告白》。（圖／翻攝自騰訊視頻）

女孩上節目指控男友與前女友疑似舊情復燃。（圖／翻攝自騰訊視頻）

女孩一上節目就情緒激動的向主持人趙川表示，自己的男友與前女友是工作夥伴一起賺錢，每次出去工作一消失就是一到兩天，手機打不通連微信也無法聯絡到人，每次工作回來都帶著大把的現金，動輒好幾萬（人民幣）。

另外，女孩只要一問到男友與前女友是如何分手的就選擇逃避不回答，連一丁點信息都不肯透露，加上有一次透過朋友的帳號發現男友在社群網站上PO出與前女友及媽媽的合照，還擋掉自己的帳號，使她看不見所以非常慌張，懷疑男友與前女友感情藕斷絲連，因此決定在節目上向兩人攤牌，以解決自己的疑問。

女孩的男友以及男友的前任依約前來了節目現場，一碰見男友的前任，女孩就情緒激動的與對方發生肢體衝突，並且不斷的用情緒化的字眼指控自己的男友肯定與前任舊情復燃，現場氣氛劍拔弩張，連來賓評審團都很緊張。

▲現在就告白。（圖／翻攝自YouTube／Scar Light）

男友的前任嗆現任女友。（圖／翻攝自YouTube／Scar Light）

經過一連串的對質與來賓團及主持人的訪問，真相終於揭開了，原來男友及前任真的是純工作關係夥伴，雖然工作結束後的確有一起玩樂，但就是單純的朋友之間的交流，而且每次工作拿到的酬勞也並非動輒數萬元的大現金，而是僅僅數千元而已，加上因為工作領域是金融股票證券這方面，因此工作時需要交出手機以防商業機密外洩。

真相大白後，主持人及來賓團要求女孩的男友做兩個抉擇，一個是是否繼續與前女友維持工作關係，二是是否要與現任女友繼續交往，男友想了一下就對這兩個問題下了決定，他決定與前女友解除工作關係，還有與現任女友分手！男友解釋自己一直以來會這麼拼命的工作其實就是為了自己的媽媽，再來他看見女友這麼的情緒化，認為女友的情緒起伏過大，是他無法承受的，因此決定分手，也希望對方能夠好好的，迎接接下來的新生活。

▲現在就告白。（圖／翻攝自微博／現在就告白）

《現在就告白》節目Logo。（圖／翻攝自微博／現在就告白）

不過也因為情節過於狗血，被網友吐槽節目是事先安排好劇本，請來演員上演一齣精采的情感糾葛大戲，但是懷疑歸懷疑，網友們還是對這種狗血劇情樂此不疲、百看不厭。

《現在就告白 第3季》第20期：男孩和前任工作往來惹女友吃醋，趙川解決情感危機。影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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