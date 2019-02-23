澎恰恰貸款拍4部電影賠慘　苦笑：為了得到那匹馬

記者林彥君／台北報導

澎恰恰日前民視《台灣的聲音》，澎恰恰從1984年初踏演藝圈至今，縱橫台灣演藝圈30多年，近期他開始當導演又寫歌，還執導多部電影當起導演，也對音樂劇有了濃厚的興趣，作品一檔接著一檔，敬業的澎恰恰曾說：「死，也要死在舞臺上。」

▲澎恰恰（中）上節目分享心路歷程。（圖／民視提供）

主持人李哲藝好奇問澎恰恰說，你的導演夢，是因為演而優則導？還是當導演賺得比較多？，沒想到澎恰恰回：「我為了得到那匹馬〈金馬獎〉，拍了4部電影賠慘了，房子都拿去貸款，還是無法忘懷導演夢。」

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澎恰恰爆料，曾為將電視電影《青春歌仔》轉成底片， 轉檔每1分鐘要價1萬元，重新剪接100多分鐘的影片還重新混音，共花了235萬元，耗費心力又砸下財產，但金馬獎宣布入圍的那一天，在廣播中沒聽到自己的名字，但以《流雲調》入圍「最佳原創電影歌曲」，澎恰恰安慰自己說這是這輩子最接近金馬獎的一次。



澎恰恰談到創作歌曲，最難忘的就是寫給母親的歌《媽媽》，在他小時候經常看到母親流淚，長大後慢慢理解母親的辛苦，而母親過世時澎哥正在澳門工作，澎恰恰感性的說：「寫給母親的歌詞中說到要陪她到老，卻沒有做到，這首歌也從沒唱給媽媽聽過。澎恰恰現場演唱《媽媽》，在灣聲樂團演奏下，讓澎恰恰感動流下男兒淚。