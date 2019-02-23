ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

澎恰恰貸款拍4部電影賠慘　苦笑：為了得到那匹馬

記者林彥君／台北報導

澎恰恰日前民視《台灣的聲音》，澎恰恰從1984年初踏演藝圈至今，縱橫台灣演藝圈30多年，近期他開始當導演又寫歌，還執導多部電影當起導演，也對音樂劇有了濃厚的興趣，作品一檔接著一檔，敬業的澎恰恰曾說：「死，也要死在舞臺上。」

▲▼澎恰恰（中）。（圖／民視提供）▲▼澎恰恰（中）。（圖／民視提供）

▲澎恰恰（中）上節目分享心路歷程。（圖／民視提供）

主持人李哲藝好奇問澎恰恰說，你的導演夢，是因為演而優則導？還是當導演賺得比較多？，沒想到澎恰恰回：「我為了得到那匹馬〈金馬獎〉，拍了4部電影賠慘了，房子都拿去貸款，還是無法忘懷導演夢。」

請繼續往下閱讀...

澎恰恰爆料，曾為將電視電影《青春歌仔》轉成底片， 轉檔每1分鐘要價1萬元，重新剪接100多分鐘的影片還重新混音，共花了235萬元，耗費心力又砸下財產，但金馬獎宣布入圍的那一天，在廣播中沒聽到自己的名字，但以《流雲調》入圍「最佳原創電影歌曲」，澎恰恰安慰自己說這是這輩子最接近金馬獎的一次。
 
澎恰恰談到創作歌曲，最難忘的就是寫給母親的歌《媽媽》，在他小時候經常看到母親流淚，長大後慢慢理解母親的辛苦，而母親過世時澎哥正在澳門工作，澎恰恰感性的說：「寫給母親的歌詞中說到要陪她到老，卻沒有做到，這首歌也從沒唱給媽媽聽過。澎恰恰現場演唱《媽媽》，在灣聲樂團演奏下，讓澎恰恰感動流下男兒淚。

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

推薦閱讀

蔡依林胸前只包1塊布！一轉正面「掉出超兇北半球」辣翻

插畫家「超直白」認整型！　拆紗布「真貌現形」網驚：差點認不出

「宋慧喬摘了婚戒」婚變瘋傳10天！　宋宋經紀公司回應了

跳一半突扯下背心！《黑澀會》斯亞「半球走光」　羅志祥急喊卡

快訊／王仁甫繞場「臉部朝地重摔」　險掉小巨蛋舞台！

子瑜黑髮不見了！　近照曝光…「染成這髮色」美翻

80歲老伯搭捷運「博愛座全滿」！　他掃一眼「路人反應」笑了：最美風景

12歲童星挑戰裸露床戲　超齡演出《落紅》未成年三姨太

金在奐驚喜同框「台灣偶像劇男神」　粉喊：小時候偶像跟現在偶像！

咘咘連推Bo妞4下「最後卻哭了」！　賈靜雯秒變臉…網一面倒：要好好教育

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

蔡依林胸前只包1塊布！一轉正面「掉出超兇北半球」辣翻

插畫家「超直白」認整型！　拆紗布「真貌現形」網驚：差點認不出

「宋慧喬摘了婚戒」婚變瘋傳10天！　宋宋經紀公司回應了

跳一半突扯下背心！《黑澀會》斯亞「半球走光」　羅志祥急喊卡

快訊／王仁甫繞場「臉部朝地重摔」　險掉小巨蛋舞台！

子瑜黑髮不見了！　近照曝光…「染成這髮色」美翻

80歲老伯搭捷運「博愛座全滿」！　他掃一眼「路人反應」笑了：最美風景

12歲童星挑戰裸露床戲　超齡演出《落紅》未成年三姨太

金在奐驚喜同框「台灣偶像劇男神」　粉喊：小時候偶像跟現在偶像！

咘咘連推Bo妞4下「最後卻哭了」！　賈靜雯秒變臉…網一面倒：要好好教育

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 小孩行為超異常！媽驚恐揭開真相：高智商連環殺手轉世
  2. 張家慧帶3歲兒長征美國1600公里　逢加州豪雨「山路驚魂」
  3. 快訊／5566第4位團員出現了！　合唱神曲《無所謂》有洋蔥
  4. 宋慧喬知道離婚謠言後首度露面！雙手捧臉露齒笑開了
  5. 旺福樂團肚皮曝團有黑暗面　主唱Mami驚：小民害的
  6. 陽副總終於親到了！禾浩辰浪漫KISS安心亞「先充血」
  7. 澎恰恰貸款拍4部電影賠慘　苦笑：為了得到那匹馬
  8. 劉以豪拍賣喊出新高價　送出7年「貼身物品」粉絲嗨爆！
  9. 隋棠機場穿「露背裝」！脫外套轉身畫面曝光　網目擊本人超震驚
  10. 孟美岐「演唱會穿鞋」網哭了！　忍腳傷2個月…登台瞬間炸紫海

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366