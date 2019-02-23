南柱赫《耀眼》演技真的變好！角色、眼神、口條什麼都對了

文／臺灣歐妮

過年連假後一口氣上映了三部電視劇《獬豸》、《ITEM》、《耀眼》，我選擇先打開了《耀眼》，因為演員，也因為對劇情的好奇。

披著虛幻的超現實主義虐心劇，如果你看過韓志旼的上一部戲《認識的妻子》，或許會跟我產生一點很相似的錯覺，我差點以為徐友珍回到爸爸還在的那時，除了戲的畫風很像外，連媽媽都同一人，而回到過去的方式只是從投幣休息站升級成隨時想改變就能變的手錶，一切都好相似對不對？可是它卻完全對了我的味。

《耀眼》說的是什麼？應該就是，那屬於你人生中最耀眼的20幾歲是怎麼過的。

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你是否也曾想過如果人生能重來就好了，不少的戲對於回到過去，大多把重點放在人生重來後，會造成什麼樣的不同結果，但這部戲告訴你的不只是如此，還有因為你選擇重來，時間也跟著流逝，你會因此快速地老去，那些逝去的人生，在你完全沒有經歷過就快速地離你而去。

如果你知道重來的人生會有很大的變化，但是可以救回你愛的人，你會如何抉擇？

金惠子才說著自己平庸的現實生活，卻因爸爸意外去逝，又重拾了小時候那只選擇了惠子而來到身邊的時空手錶，在拼了命救回父親後，惠子卻也因此快速老去，比父母還要年長，這是惠子完全沒想到的吧，可是如果時間能再倒轉，惠子還會選擇救爸爸嗎？這是個很矛盾的選項。

在《河伯的新娘2017》裡，讓我覺得有些可惜的南柱赫， 或許真的是遇強則強， 擺脫了《奶酪陷阱》和《舉重妖精金福珠》中的學生樣，去除了《河伯》裡不適合他的角色和生硬的台詞，這一次角色對了、眼神對了、口條什麼的都對了！也彰顯出成熟的演技，這個自尊心強卻沒什麼目標的年輕人，跨過心的那一關承認自己的平凡，在放棄夢想後，第一次想努力完成一件事，結果卻付出了沉痛的代價。

兩個無業遊民（不是），兩個還在為實現夢想而努力的人，一個面對25歲的身體，卻已經有70歲外表的少女，另一個則是完全失去人生依靠的青年，前面兩集就如此地虐心，說南柱赫和韓志旼完全看不出年齡差好像有點太嬌情，但是才短短兩集，我已經在期待他們會碰撞出什麼火花。

只是變成老態的金惠子，還有機會回到25歲的美貌嗎？發現惠子不見了的李俊河，會認得出來外貌改變的惠子嗎？看這套路應該是有感情戲的，難不成李俊河要跟70歲的金惠子談戀愛？這也不是不可，只是好奇的是這一切要怎麼回歸原位。

孫浩俊所飾演的角色也是一大看點，無所不用其極的欺負妹妹、為了想吃烤肉封門，害自己瓦斯中毒，而且還是家中的最大米蟲。對比金惠子和李俊河，是劇中畫風最不同的搞笑擔當，兩集的劇情從開頭就很吸睛，有感動也有搞笑，全劇只有12集，期望這是部值得一看的治癒好戲。

（以上圖片皆翻攝自JTBC）

本文由臺灣歐妮【臺灣歐妮哈韓 x 玩樂誌】授權提供

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