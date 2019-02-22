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《雞不可失》主廚帶30隻雞回家試炸　「香到一直偷吃」

記者蕭采薇／綜合報導

動作喜劇《雞不可失》以警察臥底賣炸雞，卻意外開啟事業第二春的爆笑情節，在南韓叫好叫座，一路衝上影史票房亞軍，也令台灣戲迷期待不已。日前於台舉辦試映會，全片超乎想像密集的笑點以及拳拳到肉的精采打鬥，讓觀眾看得整場大笑又熱血沸騰。

▲▼陳善圭拍攝《雞不可失》，帶了30隻雞回家練習。（圖／CATCHPLAY提供）

▲陳善圭拍攝《雞不可失》，帶了30隻雞回家練習。（圖／CATCHPLAY提供）

在《雞不可失》中堪稱第二要角的韓式炸雞美味搶鏡，讓觀眾看得飢腸轆轆，但除了片中害得警探無暇辦案的爆紅招牌菜「水原牛肋排炸雞」之外，也有凸槌失敗、賣像欠佳的炸雞搞笑入鏡。片中柳承龍帶領李哈妮、陳善圭、李東輝和孔明共組的緝毒小組，在全組通過臥底開炸雞店的方案之後，面臨了該由誰來炸炸雞的棘手難題。

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隊長柳承龍竟二話不說要求組員展開廚藝競爭，而在一盤盤慘不忍睹、難以下嚥的地獄炸雞中，出自豬隊友馬刑警之手的黃金炸雞竟脫穎而出，而意外被發掘的隱藏天賦也讓他從人人嫌棄的出包王一躍成為最重要的王牌主廚，峰迴路轉超爆笑。飾演馬刑警的實力派男星陳善圭說：「我在片中下廚的戲份是最重的，很多拿刀的動作和油炸技巧要學習，除了上廚藝學校之外，我還帶了30隻雞回家練習，因為太香了，所以常常忍不住邊炸邊吃。」

▲▼演員全度妍、導演李滄東互相欣賞對方，見面第一次就有小爭執。（圖／華聯國際提供）

▲演員全度妍、導演李滄東拍攝《密陽》時，初期有過小爭執。（圖／華聯國際提供）

此外，南韓殿堂級導演李滄東執導的名作《密陽》，數位修復版將於2月28日在台大銀幕上映。《密陽》取材自南韓都市名，影后全度妍則坦言拍攝過程很痛苦，「我認為應該先瞭解角色，找不到答案時，導演會回答正確答案，但導演當時卻沒有給我任何答案。」坦言一度很討厭李滄東，卻因此學到導演與演員應該要一起去找出答案，才能演活角色。

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關鍵字

雞不可失, 柳承龍, 李哈妮, 陳善圭, 李東輝, 孔明

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