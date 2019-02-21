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章子怡手指、圍巾「全被馬賽克」　網鷹眼抓《妻子》漏網鏡頭…懂原因了

記者李湘文／綜合報導

大陸影星章子怡一改以往低調風格，參加實境節目《妻子的浪漫旅行》，從19日播出第1集開始，就特別受到觀眾矚目。不少網友看完節目後發現，只要章子怡的右手一出現在鏡頭前，就會有馬賽克擋住部分手指，似乎是要防止什麼東西露出，卻還是被眼尖觀眾看出「是個鑽戒」。

▲▼章子怡。（圖／翻攝自YouTube／《妻子的浪漫旅行2》）

▲章子怡手指被花朵後製遮住。（圖／翻攝自YouTube／《妻子的浪漫旅行2》）

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節目中，章子怡每次抬起右手，就會被粉紅色的小花遮住手指，脖子上黑色圍巾也以馬賽克處理，種種突兀的特效都引人注目。不過，節目組百密一疏，有少量鏡頭忘了後製，使得章子怡身上的祕密曝光，原來是無名指上戴著一個大鑽戒，而圍巾被馬賽克的部分則是名牌商標。

▲章子怡在《妻子的浪漫旅行》中被打馬賽克。（圖／翻攝自微博）

▲章子怡的手指上原來戴著鑽戒。（圖／翻攝自微博）

▲章子怡在《妻子的浪漫旅行》中被打馬賽克。（圖／翻攝自微博）

▲章子怡的圍巾也被打馬賽克。（圖／翻攝自微博）

對此，觀眾恍然大悟，聯想到大陸廣電總局下的禁令，疑似是因為不允許明星在節目中炫富，才導致高價奢侈品都被打上馬賽克。事實上，女星黃聖依先前上《媽媽是超人》，也因為背了一個名牌包，以至於包包全程被模糊處理，反而更引人注目，也成為網友熱烈討論話題。

▲章子怡在《妻子的浪漫旅行》中被打馬賽克。（圖／翻攝自微博）

▲《媽媽是超人》中，黃聖依的名牌包包也被打馬賽克。（圖／翻攝自微博）

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