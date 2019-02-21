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全英音樂獎「The 1975」奪大贏家　霸氣「公開反厭女症」

記者蕭采薇／綜合報導

2019年全英音樂獎（BRIT Awards，簡稱The BRITs）於英國時間2月21日在倫敦O2體育館舉行。英倫搖滾天團The 1975大獲全勝，奪得英國年度專輯和最佳英國團體兩項大獎。來自加拿大的饒舌天王德瑞克（Drake）則獲封最佳國際男歌手，而近期剛攻佔Billboard美國告示牌榜單的流行天后亞莉安娜（Ariana Grande）則獲得最佳國際女歌手獎項。

▲▼2019年全英音樂獎，搖滾天團The 1975大獲全勝。（圖／CFP）

▲2019年全英音樂獎，搖滾天團The 1975大獲全勝。（圖／CFP）

來自曼徹斯特的英倫搖滾天團The 1975，出道至今融合各種不同曲風，並結合各種元素至英倫搖滾，打造出屬於他們獨特的音樂風格，所產出的作品也大獲樂界好評；今年果然不負眾望，以2018年發行的新專輯《A Brief Inquiry Into Online Relationships/網路交的快問快答》一舉攻破、拿下英國年度專輯獎。

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1975樂團領獎致詞時也公開反對厭女症，並表示是用謙卑的態度來領獎。本次頒獎典禮的表演也相當精彩，由澳洲演員休傑克曼Hugh Jackman帶來音樂劇主題曲《The Greatest Show》，搭配絢爛的燈光舞群，為觀眾揭開典禮序幕。率先揭曉的獎項由新生代歌手喬治艾茲拉George Ezra獲得；國際獎項則由饒舌天王德瑞克Drake及流行天后亞莉安娜Ariana Grande奪得，分別獲封最佳國際男歌手和最佳國際女歌手獎。

全英音樂獎完整得獎名單

最佳英國年度專輯
The 1975《A Brief Inquiry into Online Relationships》

最佳英國團體
The 1975

最佳英國音樂錄影帶
Little Mix ft. Nicki Minaj《Woman Like Me》

最佳英國新人
Tom Walker

最佳英國女歌手
Jorja Smith

最佳英國男歌手
George Ezra

最佳國際女歌手
Ariana Grande

最佳國際男歌手
Drake

最佳英國單曲
Calvin Harris&Dua Lipa《One Kiss》

最佳國際團體
The Carters

全球卓越成就獎
Ed Sheeran

最佳英國製作人
凱文哈里斯

傑出貢獻獎
P!nk

樂評人選擇獎
Sam Fender

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全英音樂獎, The 1975

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