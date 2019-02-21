JYP新女團ITZY刷新紀錄！9天奪音樂節目第一「韓女團最快」

記者吳孟庭／綜合報導

南韓TWICE師妹、JYP新女團ITZY，2月12日才剛出道，事隔9天旋即奪下音樂節目冠軍寶座，5人在台上傻住不可相信，而她們也同時刷新紀錄，成為史上最快獲得音樂節目第一的女團。

▲ITZY出道9天奪音樂節目第一「韓女團最快」。（圖／翻攝自Mnet）

音樂節目《M! Countdown》本周冠軍候補為ITZY與MAMAMOO華莎，她們以社群媒體分數力壓前輩，奪下出道以來首個第一名寶座，算一算出道才9天，刷新女團IZ*ONE的10天、BLACKPINK的14天、(G)I-GLE 20天的新紀錄。

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當主持人宣布獲獎當下，成員柳真雙手遮住口鼻，內心非常澎湃，在安可舞台時拍到她淚如雨下，哭成淚人兒；彩鈴則是嘴巴張成O型非常震驚，別的成員在致詞時，她也淚眼汪汪、十分感動。有趣的是彩鈴的姊姊彩燕正是IZ*ONE的成員之一，等於也是打破親姊姊的紀錄。

▲ITZY成員柳真哭成淚人兒。（圖／翻攝自Mnet）

ITZY由藝智、LiA、柳真、彩鈴、俞娜組成，2019年2月12日以首張單曲專輯《IT'z Different》正式出道，主打歌《DALLA DALLA》不但一推出就席捲音源榜單第一，比起同公司師姐團，miss A在出道22天後拿到音樂節目第一，TWICE甚至花了199天，顯示出怪物新人不是浪得虛名！

▼ITZY出道曲《DALLA DALLA》是女團最快奪下冠軍。（影片來源：YouTube Mnet K-POP）