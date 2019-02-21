袁詠儀自爆喜歡易烊千璽！張智霖機智神回眾人笑翻

記者張靖容／綜合報導

袁詠儀日前加盟陸綜《妻子的浪漫旅行2》，在最新一集的節目當中，她正在丈夫為她精心準備的旅程上。搭車期間節目組問到對旅行有哪些期待，她開心的回答說希望旅程中能有個小鮮肉陪伴，工作人員再追問想找哪位小鮮肉時，她立刻回答：「易烊千璽！」

▲易烊千璽。（圖／翻攝自微博／TFBOYS-易烊千璽）

《妻子的浪漫旅行2》是一檔由丈夫按照對妻子的了解所精心準備的旅程，進而展開的一系列隔空對話：妻子去旅行，丈夫則坐在攝影棚中觀看妻子在旅行中的各種反應，而達到更加了解另一半的兩性關係療癒節目。在最新一集節目當中，節目組訪問袁詠儀對於這次旅行有什麼期待？她的眼睛閃閃發亮愉悅的說道：「給我個帥哥吧！最好是小鮮肉！」節目組再進一步問到希望是哪位小鮮肉，她立馬說道：「易烊千璽！」

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▲袁詠霖與丈夫張智霖。（圖／翻攝自微博／袁詠儀靚靚）

聽到妻子的回答，坐在攝影棚的丈夫張智霖一臉驚訝說到：「誰啊？」顯然對這位當紅小生一點認識都不認識，一旁的汪峰笑得開懷，問他到：「你不認識啊？」並連忙勸他網上搜尋一下。之後主持人訪問時再補充道：「很紅的，而且很帥的！」他微笑的回答道：「太好了，認他做乾兒子！」這個機智回答也讓眾人笑翻。

▲袁詠霖與丈夫張智霖。（圖／翻攝自微博／袁詠儀靚靚）