ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

袁詠儀自爆喜歡易烊千璽！張智霖機智神回眾人笑翻

記者張靖容／綜合報導

袁詠儀日前加盟陸綜《妻子的浪漫旅行2》，在最新一集的節目當中，她正在丈夫為她精心準備的旅程上。搭車期間節目組問到對旅行有哪些期待，她開心的回答說希望旅程中能有個小鮮肉陪伴，工作人員再追問想找哪位小鮮肉時，她立刻回答：「易烊千璽！」

▲易烊千璽。（圖／翻攝自微博／TFBOYS-易烊千璽）

易烊千璽。（圖／翻攝自微博／TFBOYS-易烊千璽）

《妻子的浪漫旅行2》是一檔由丈夫按照對妻子的了解所精心準備的旅程，進而展開的一系列隔空對話：妻子去旅行，丈夫則坐在攝影棚中觀看妻子在旅行中的各種反應，而達到更加了解另一半的兩性關係療癒節目。在最新一集節目當中，節目組訪問袁詠儀對於這次旅行有什麼期待？她的眼睛閃閃發亮愉悅的說道：「給我個帥哥吧！最好是小鮮肉！」節目組再進一步問到希望是哪位小鮮肉，她立馬說道：「易烊千璽！」

請繼續往下閱讀...

▲袁詠霖與丈夫張智霖。（圖／翻攝自微博／袁詠儀靚靚）

袁詠霖與丈夫張智霖。（圖／翻攝自微博／袁詠儀靚靚）

聽到妻子的回答，坐在攝影棚的丈夫張智霖一臉驚訝說到：「誰啊？」顯然對這位當紅小生一點認識都不認識，一旁的汪峰笑得開懷，問他到：「你不認識啊？」並連忙勸他網上搜尋一下。之後主持人訪問時再補充道：「很紅的，而且很帥的！」他微笑的回答道：「太好了，認他做乾兒子！」這個機智回答也讓眾人笑翻。

▲袁詠霖與丈夫張智霖。（圖／翻攝自微博／袁詠儀靚靚）

▲袁詠霖與丈夫張智霖。（圖／翻攝自微博／袁詠儀靚靚）

推薦閱讀

酷炫講錯話！　「吳宗憲被惹火開罵」把他趕出場…網傻眼：真的白目

吳建豪認「犯了好色的罪」　婚前初夜隨便給...忍慾7年婚後懊悔

當媽才懂！陳意涵產後12天崩潰　「一張照片」網友全懂了：真的會哭

便當店吃飯…隔壁坐「超大咖男神」嗨翻！　偷拍PO網掀暴動：真的帥

常幫女友付錢養成公主病？　蘿莉塔戳破「交往4真相」痛罵：你就是犯賤

茵芙首發文「向郭雪芙道歉了」！　還原錄影真相：真的很對不起

宋慧喬爆婚變全因「這異常反應」！　網狂翻IG揪出「關鍵證據」

快訊／吳建豪確定離婚！　「連寄2封協議書」斷百億妻

宋慧喬手上婚戒「真的拔了」　大陸微博討論度炸開！

張葳葳求救：兒子翹課不接電話　吳宗憲「只私訊一句話」小孩馬上招了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

酷炫講錯話！　「吳宗憲被惹火開罵」把他趕出場…網傻眼：真的白目

吳建豪認「犯了好色的罪」　婚前初夜隨便給...忍慾7年婚後懊悔

當媽才懂！陳意涵產後12天崩潰　「一張照片」網友全懂了：真的會哭

便當店吃飯…隔壁坐「超大咖男神」嗨翻！　偷拍PO網掀暴動：真的帥

常幫女友付錢養成公主病？　蘿莉塔戳破「交往4真相」痛罵：你就是犯賤

茵芙首發文「向郭雪芙道歉了」！　還原錄影真相：真的很對不起

宋慧喬爆婚變全因「這異常反應」！　網狂翻IG揪出「關鍵證據」

快訊／吳建豪確定離婚！　「連寄2封協議書」斷百億妻

宋慧喬手上婚戒「真的拔了」　大陸微博討論度炸開！

張葳葳求救：兒子翹課不接電話　吳宗憲「只私訊一句話」小孩馬上招了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

袁詠儀

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. Kevin老師改造！《聲林》許莉潔完妝後...網驚：根本愛黛兒
  2. 章子怡揭後母心聲！　憶初見14歲繼女場景：很心疼她　
  3. 4姝跳森巴太辣了！「性感爆發」深溝舞衣秀S曲線
  4. 《好聲音》的她車禍、公司倒閉！扛2百萬債吐「17年起伏」
  5. 蕭敬騰看得到「七爺八爺」　避談鬼神：怕被當神經病
  6. 《聲林之王》總冠軍李友廷來了！挑戰「找到我密室逃脫」！
  7. 袁詠儀自爆喜歡易烊千璽！張智霖機智神回眾人笑翻
  8. 俞灝明全身39%燒傷遭拋棄…前女友爆楊冪！　男方回「受訪真相」
  9. 《皇后的品格》孕婦性侵戲19禁！　韓網請願抗議
  10. 宥勝南極「迎風尿尿」10秒險凍傷！　一定抱尿袋睡覺曝原因

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366