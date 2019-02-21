韓志旼變70歲奶奶真相有洋蔥！《耀眼》一部用心去看的韓劇

文／鍾樂偉

由喜轉悲，大概是描述JTBC最新月火劇《耀眼》（눈이 부시게）的最佳形容詞吧。

由韓志旼飾演女主角金惠子，第一集開頭先描述陪伴她一起成長，由孫浩俊飾演的親哥哥金英洙，兩人是搞笑相互針對的死對頭，讓觀眾以為此劇是一部講述青春嘻笑怒罵的輕鬆小品的錯覺。誰不知進入第二集以後，金惠子與金英洙一家卻因為父親的一場交通意外，陷入了一場圍繞著其家庭的殘酷厄運開端。

（以下有微雷）

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年少時，惠子曾經在偶然間撿到一支能把時間倒轉的手錶。事故發生以後，她立刻想到利用手錶，把時鐘撥回爸爸還沒發生意外之前的最後一刻，希望把他救回來。只可惜，任憑她如何努力，演繹出猶如周星馳電影《齊天大聖東遊記》（港譯：西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒）中透過相同魔法把時間倒轉，結果還是差了一步。

她的好朋友，由南柱赫飾演的男主角李俊河的一句話：「既然是必須要拯救的人，就必定要想盡辦法拯救他」的鼓勵之下，最終反覆多次的嘗試後，惠子成功阻止了那場交通意外的發生。可是，雖然她成功改變了爸爸的命運，卻也因為利用了時光倒流，出現了代價，自己失去了珍惜的青春，在一夜之間變成了一位外表已是70多歲的老人。

（以下有大雷）

當然，單純以理性推敲，惠子拯救父親的這一段故事，確實有不少難以說得過去的刻意情節。例如為何惠子在逆轉時鐘時，不能乾脆把時間推得更前，如果她能提早至父親離開大門之前的一刻，她便只需要勸阻爸爸離開門口，也不再需要反覆多次飛奔至門外，騎上單車阻止事故發生的戲劇化安排。

另外，惠子為了阻止父親駛進被另一輛大貨車衝撞的路口，其實除了像劇集那樣，不斷重覆地透過騎單車追趕父親車後的辦法以外，惠子為何不嘗試拿起手機打給爸爸告知他的後果，進而阻止意外發生？兩個小情節，以戲論戲，略有刻意戲劇化的小骨頭挑剔。

當然那些小挑剔沒有傷及此劇的大雅之美，因為相信《耀眼》整套劇集所著眼之處，絕不是集中處理那些為了抽絲剝繭、講究邏輯道理的追查實證元素，反而是希望藉著那個小小的「逆轉手錶」，讓變老了的惠子，面對承擔已改變命運的代價之時，她會如何反思自己餘下的人生。

此外，面對多年來欺壓自己家庭的爸爸，和唯一依靠的婆婆突然死去，活得更絕望坎坷的男主角李俊河的那一段生命情節，也是支撐此劇其後故事發展的關鍵。

確實至今為止，光以韓志旼、南柱赫二人的實力演出，還有孫浩俊的搞笑演技，能瞬間轉換悲傷和沉重的氣氛，成功顯示出《耀眼》絕對是2019年2月份內，從演技效果與劇情深度鋪陳上，最叫觀眾抱有期待的一套劇集。除了他們三位主配角，飾演老人版金惠子的金惠子，也看著她以極少對白，單以臉部表情與肢體語言，表達出一種由心而生在承受命運之神懲罰的無奈感，可感受出相比其他演員，金惠子的存在感，確實更是此劇的真正靈魂所在。

開播獲得3%左右成績的《耀眼》，第四集更直接跳到5%的收視，往後絕對是一套值得繼續追看的劇集。

（以上圖片皆翻攝自JTBC）

本文由鍾樂偉【耀眼：一部需要用心去看的韓劇】授權提供

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