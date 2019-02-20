《雞不可失》票房登影史第二！演員髮型竟參考知名饒舌歌手

記者吳孟庭／綜合報導

南韓喜劇電影《雞不可失》上映未滿1個月已打破《與神同行》紀錄，成為韓國影史上第二高票房，演員也爆出許多不為人知小故事，例如為了拍出香噴噴、熱騰騰的炸雞，事實上拍攝6個月總共使用463隻雞，演員陳善圭的髮型居然是參考《Show Me The Money》知名饒舌歌手！

▲《雞不可失》票房登影史第二！（圖／CATCHPLAY提供）

請繼續往下閱讀...

《雞不可失》 由影帝柳承龍、性感女星李荷妮、實力派演員陳善圭、新生代男星李東輝和當紅小鮮肉孔明共組破案5人組，天兵刑警靠著偽裝成炸雞店來辦案，意外發展出事業第二春。

孔明就說他為了飾演廚房小助手，不但去上料理課，還在課後在家買了大量洋蔥練習切功。在劇中留著幾乎是超短髮的陳善圭，承認髮型是參考《Show Me The Money》冠軍BewhY的模樣，因為要維持短短的樣子，拍攝期間2至3周就得重新剪，最後還導致頭皮出問題。

▲陳善圭表示劇中髮型參考的是饒舌歌手BewhY。（圖／翻攝自BewhY IG、Naver Movie）

堪稱本片第二要角的「炸雞」讓人看得垂涎三尺，導演李炳憲透露在6個月的拍攝期間，事實上總共用了463隻雞，其中包含249隻牛肋排醬炸雞、106隻原味脆皮炸雞、88隻生雞以及20隻其他口味的炸雞，香噴噴炸雞頻頻出現貫穿全片，也難怪許多觀眾看完喊餓直衝炸雞店。

▲孔明為戲在家狂練切洋蔥。（圖／翻攝自Naver Movie）

目前《雞不可失》 已超越《與神同行》第一集，在韓創下影史上第二名的好成績，吸引超過1476萬人次觀看，票房逼近35億台幣（韓幣約1272億），將於本週五（22日）全台上映。