ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《雞不可失》票房登影史第二！演員髮型竟參考知名饒舌歌手

記者吳孟庭／綜合報導

南韓喜劇電影《雞不可失》上映未滿1個月已打破《與神同行》紀錄，成為韓國影史上第二高票房，演員也爆出許多不為人知小故事，例如為了拍出香噴噴、熱騰騰的炸雞，事實上拍攝6個月總共使用463隻雞，演員陳善圭的髮型居然是參考《Show Me The Money》知名饒舌歌手！

▲《雞不可失》票房登影史第二！（圖／CATCHPLAY提供）

▲《雞不可失》票房登影史第二！（圖／CATCHPLAY提供）

請繼續往下閱讀...

《雞不可失》 由影帝柳承龍、性感女星李荷妮、實力派演員陳善圭、新生代男星李東輝和當紅小鮮肉孔明共組破案5人組，天兵刑警靠著偽裝成炸雞店來辦案，意外發展出事業第二春。

孔明就說他為了飾演廚房小助手，不但去上料理課，還在課後在家買了大量洋蔥練習切功。在劇中留著幾乎是超短髮的陳善圭，承認髮型是參考《Show Me The Money》冠軍BewhY的模樣，因為要維持短短的樣子，拍攝期間2至3周就得重新剪，最後還導致頭皮出問題。

▲《雞不可失》票房登影史第二！（圖／翻攝自BewhY IG、Naver Movie）

▲陳善圭表示劇中髮型參考的是饒舌歌手BewhY。（圖／翻攝自BewhY IG、Naver Movie）

堪稱本片第二要角的「炸雞」讓人看得垂涎三尺，導演李炳憲透露在6個月的拍攝期間，事實上總共用了463隻雞，其中包含249隻牛肋排醬炸雞、106隻原味脆皮炸雞、88隻生雞以及20隻其他口味的炸雞，香噴噴炸雞頻頻出現貫穿全片，也難怪許多觀眾看完喊餓直衝炸雞店。

▲《雞不可失》票房登影史第二！（圖／翻攝自Naver Movie）

▲孔明為戲在家狂練切洋蔥。（圖／翻攝自Naver Movie）

目前《雞不可失》 已超越《與神同行》第一集，在韓創下影史上第二名的好成績，吸引超過1476萬人次觀看，票房逼近35億台幣（韓幣約1272億），將於本週五（22日）全台上映。

推薦閱讀

小辣椒宣布從漫威宇宙退休！　掰了11年鋼鐵人CP

婆媳爆翻臉！　哈林帶愛妻「閃搬信義區億級豪宅」…1年再繳百萬地租金

宋慧喬手上婚戒「真的拔了」　大陸微博討論度炸開！

茵芙爆心機女：我被害超級慘！　消音前對話爆出「郭雪芙衝康同門師妹」

五熊原來很有料！　婚紗開V「超兇掉半球」網激動：娶了

許維恩「緊靠新歡」貼臉輕吻！　情侶閃照曝光…網秒懂：認愛前奏

又有台灣人在韓出道！精通韓、中、英文　甜美酒窩迷倒路人

李毓芬「鵝蛋臉再進化」　拿掉口罩...「雙頰壯如山」蘋果肌超繃

黑人騎「三冠王」載范范：一輩子不賣！　原因超催淚…網驚：一代神車

Mei打麻將踩雷…阿弟當街爆氣「給我下車」！　女兒目睹嚇哭

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

小辣椒宣布從漫威宇宙退休！　掰了11年鋼鐵人CP

婆媳爆翻臉！　哈林帶愛妻「閃搬信義區億級豪宅」…1年再繳百萬地租金

宋慧喬手上婚戒「真的拔了」　大陸微博討論度炸開！

茵芙爆心機女：我被害超級慘！　消音前對話爆出「郭雪芙衝康同門師妹」

五熊原來很有料！　婚紗開V「超兇掉半球」網激動：娶了

許維恩「緊靠新歡」貼臉輕吻！　情侶閃照曝光…網秒懂：認愛前奏

又有台灣人在韓出道！精通韓、中、英文　甜美酒窩迷倒路人

李毓芬「鵝蛋臉再進化」　拿掉口罩...「雙頰壯如山」蘋果肌超繃

黑人騎「三冠王」載范范：一輩子不賣！　原因超催淚…網驚：一代神車

Mei打麻將踩雷…阿弟當街爆氣「給我下車」！　女兒目睹嚇哭

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

雞不可失, 柳承龍, 李荷妮, 陳善圭, 李東輝, 孔明, 日韓風

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 孫安佐剪新髮型「耳上3cm全剃光」！　帽子一摘下…網友全驚呆
  2. 慎入！《嬰魂不散》男童「生吞蜘蛛」　戲院下令禁貼海報
  3. 女神形象崩壞！劉仁娜在李棟旭面前打呼　糗到慌張逃跑
  4. 潘瑋柏虧「滑板車都比妳高」　鄧紫棋回嗆5字…網笑哭
  5. 呂捷看電視有自己「尷尬癌」發作　網笑問：是顏清標？
  6. 《延禧》許凱變圓了！認冬天吃太多肥5KG：上鏡就很胖
  7. 娜塔莉波曼《黑天鵝》後又失控了！與媒體衝突、互嗆髒話
  8. 藍心湄在家21天日睡14小時瘦了　媽問「得罪製作人嗎」
  9. 徐若瑄親姊22歲嫩照曝光！　酷臉幫撐傘「2超潮配件」成亮點
  10. 《艾莉塔》隱藏影片曝光「已死角色復活」　網暴動：遇到好人了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366