林志玲認真考慮「交友軟體」擇偶！公開暱稱：可以來找我

記者洪文／台北報導

女神林志玲20日晚間出席手遊代言活動，外界關心她的感情動向，她還是堅持「單身」，並不是自己太挑，問題在於現在仍然沒有對象追求，現在認真考慮交友軟體擇偶，同時大方公開暱稱給媒體記者，「如果你們有看到，可以來找我聊天！」

▲林志玲至今仍單身，考慮交友軟體擇偶。（圖／記者張一中攝，以下同）



對於先前陸媒爆料登記結婚，還說跟言承旭已經塵埃落定。林志玲一邊聽著記者的詢問，一邊俏皮裝作嚇一跳，「怎麼可能？」並且斬釘截鐵地否認結婚：「有的話你們都會知道的！」她透露，自己仍是單身，並非自己挑對象，而是必須有個對的對象，才能種下愛的種子。

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林志玲再度表示，目前沒有對象追求。記者問她有考慮交友軟體嗎？她大方回應：「我認真覺得可以，我有朋友因為這樣結婚耶！」但她目前還沒使用過。被問到交友軟體的暱稱，她認真回應：「就是雅典娜，你們認真去找一下有沒有這個人。」照片也會是她扮成雅典娜的照片。

至於交友軟體對象的條件，林志玲認為身高、體重都不是問題，「其實比我矮也還行耶！」她常說人品很重要，但朋友吐槽：「那很多朋友就Out了！」記者打趣問起曾志偉類型可以嗎？林志玲笑回，那就像是黃渤一樣，「相處過後，妳就會喜歡這樣的人！」