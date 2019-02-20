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「亞洲最美」Clara富商老公曝光！驚人身家根本現實版玄彬

記者吳孟庭／綜合報導

南韓女星Clara（克拉拉，本名：李成敏）曾被美國雜誌評選為「亞洲第一美」，上月初宣布閃婚，當時僅說對象是大她2歲的留美僑胞企業家，不過現在男方被媒體挖出驚人背景，是VR（虛擬實境）的投資家，根本和炫彬在《阿爾罕布拉宮的回憶》的人設一模一樣！

▲▼「亞洲最美」Clara結婚了　富商老公神隱⋯激美薄紗婚紗曝光（圖／翻攝自韓網、IG）

▲「亞洲最美」Clara上月閃婚，富商老公終於曝光。（圖／翻攝自韓網、IG）

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根據韓媒《Dispatch》起底男方身世，克拉拉老公名叫Samuel Hwang，是現年35歲的韓裔美國人，大學在美國麻省理工學院（MIT）機械工程系畢業後，研究所是MIT材料科學與工程系的高材生，看準中國學子到美國留學的市場需求，2009年赴陸創辦留學機構。

隨後他公司被收購，目前擔任大陸「啟德教育」留學機構的技術長（CTO），號稱中國目前最大的留學諮詢服務機構。Samuel Hwang在機構官網上還有中文名字叫做「黃明杰」，英文名縮減為「Sam Hwang」，寫著擁有「超過十年的教育、輔導以及院校招生諮詢服務經驗。」

▲「亞洲最美」Clara富商老公曝光！驚人身家根本現實版玄彬。（圖／翻攝自啟德教育官網）

▲「亞洲最美」Clara富商老公在陸經營留學機構。（圖／翻攝自啟德教育官網）

不僅在陸事業做很大，他也開始投資南韓本地的新創企業，據報導，他過去2年在韓花了近7000萬台幣，主要投資VR（虛擬實境）公司與教育公司，他目前經營的投資公司「WeWorks Labs」協助新創企業，在全世界27國家99個都市內設立分部，去年光首爾就開了4間。

▲「亞洲最美」Clara富商老公曝光！驚人身家根本現實版玄彬。（圖／翻攝自克拉拉IG）

▲Clara曾在IG曬過自家看出去的夜景。（圖／翻攝自克拉拉IG）

據報導，老公買下首爾江南的蠶室地標「樂天世界塔」中的高級豪宅「SIGNIEL RESIDENCES」當作小倆口的新婚房，買入時要價81億2000萬，折合台幣超過2.2億，以貸款8成5買下，共76坪，可俯瞰湖景，克拉拉也在IG曬過從家裡看出去的夜景照，奢豪程度令人咋舌。

▼克拉拉入住的高級豪宅內部影像。（影片來源：YouTube 시그니엘레지던스SIGNIELRESIDENCES）

他養10億蟑螂大軍吃50噸廚餘　1天餵5餐..還設三重關卡防越獄

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關鍵字

Clara, 克拉拉, 玄彬, 炫彬, 阿爾罕布拉宮的回憶, 日韓風

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