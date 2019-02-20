智障鄰居生日..盧廣仲藉故送衣！「10年穿同2套」他掏錢暖助

記者盧薇淩／台北報導

歌手盧廣仲年後開工，20日擔任心路基金會「好天天齊步走」公益大使，他現場與心智障礙同學互動，透露小時候在台南老家，也有一位年紀相仿、同樣是心智障礙的鄰居。他發覺，鄰居因為「特別」，所以鄉里之間幾乎很少人跟他說話，也幾乎沒朋友，於是盧找他一起打球，某天還特別花了零用錢買衣服送給他，用實際的力量給予幫助。

▲盧廣仲用實際行動幫助弱勢。（圖／記者盧薇淩攝）

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盧廣仲說：「可能是在比較鄉下的地方，或是以前的觀念，大家都不太敢跟他講話，他也沒什麼朋友，所以我找他一起打球。」他發現鄰居十幾年來都穿同樣的2套衣服，某次他知道鄰居即將生日，便獨自公車從家中到台南市區買衣服，「我那天跟他比賽投籃100顆，看誰先投進就有禮物，我故意輸給他、把衣服給他。」不過他說，或許是捨不得穿，後來從沒看過鄰居穿過。

長大後盧廣仲到台北發展，沒有鄰居的聯絡方式變斷了聯絡，「後來很少看到他出現，很久沒看到他，他家是收紙箱的低收入戶，小時候覺得這樣的小朋友有點同情，加上他沒什麼朋友，只要去打籃球都會邀他去。」盧廣仲用實際行動支持弱勢，在公益活動上，也將參與3月23日在台北「好天天齊步走」活動，與智能障礙者及其家庭一起健走、闖關。