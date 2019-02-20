ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

周揚青1句話安慰羅志祥！　粉絲被閃爆感動：小豬有妳真好

記者李湘文／綜合報導

藝人羅志祥18日無預警宣布「全面退出STAGE」，放手自己創立12年的心血，有網友爆料他是「被踢出」，各種消息引起外界熱議。不過，他預計要再推出個人新品牌，19日也整理心情、換新髮型重新出發，女友周揚青特地在Instagram發文溫情鼓勵，令不少粉絲感動。

▲周揚青安慰羅志祥。（圖／翻攝自羅志祥Instagram）

▲羅志祥剪髮重新開始。（圖／翻攝自羅志祥Instagram）

羅志祥在18日宣布退出STAGE後，當晚在Instagram坦承失眠，顯見心情受到影響，但仍樂觀地自我打氣，並換了新的髮型，PO照微笑面對粉絲：「剪了頭髮，再來過！」不只得到粉絲熱情聲援，周揚青也大方稱讚：「天啦這素隨家的小可愛？」閃度破表。

請繼續往下閱讀...

▲周揚青安慰羅志祥。（圖／翻攝自羅志祥Instagram）

▲周揚青放閃稱讚羅志祥。（圖／翻攝自羅志祥Instagram）

雖然周揚青這2天絕口不提STAGE，仍藉由Instagram留言的方式，公開為羅志祥打氣，19日晚間更發文：「你看～最後所有的事情不是都在往好的方向發展？」雖未點名，卻令不少粉絲感動「小豬有妳真好」、「妳是全世界最會安慰人的了」、「感謝有周周陪在豬豬身邊」。

▲周揚青安慰羅志祥。（圖／翻攝自周揚青Instagram）

▲周揚青發文安慰。（圖／翻攝自周揚青Instagram）

事實上，羅志祥雖然離開STAGE，但並未因此消沉，除了預告之後將創立新品牌「Gotnofears（無懼）」，也準備在3月帶著新專輯回歸舞台，藉此安慰粉絲：「就讓STAGE回歸原意，Got no fears，無所畏懼。」

▲周揚青安慰羅志祥。（圖／翻攝自周揚青Instagram）

▲粉絲感謝周揚青安慰羅志祥。（圖／翻攝自周揚青Instagram）

《超人回來了》Haru亂入爸爸直播 　「暴風抽高+流利英文」長大惹！

推薦閱讀

又有台灣人在韓出道！精通韓、中、英文　甜美酒窩迷倒路人

黑人騎「三冠王」載范范：一輩子不賣！　原因超催淚…網驚：一代神車

邱淑貞女兒消失2年變名模！　19歲「蛻變小女人」登時裝周

林志穎開6000萬超跑買零食！　McLaren Senna全台只有10輛

滴妹突然「宣布改名」…阿滴准了！網嗨翻：新名字很可以

認了：避孕藥吃10年　蘿莉塔肚爆痛「以為腸胃炎」急診揪出嚴重後果！

羅志祥「退STAGE內幕」曝光　爆工作人員12字開嗆：會有報應！

男歌手洩BIGBANG軍中生活：太陽不讓你睡、大聲半夜超怪

孟耿如「一天2親人離開」　崩潰哭：以後要來媽媽肚子裡！

李光洙「橡皮筋套頭」觀眾全笑瘋！　劉在錫一看驚呆：鼻子沒骨頭？

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

又有台灣人在韓出道！精通韓、中、英文　甜美酒窩迷倒路人

黑人騎「三冠王」載范范：一輩子不賣！　原因超催淚…網驚：一代神車

邱淑貞女兒消失2年變名模！　19歲「蛻變小女人」登時裝周

林志穎開6000萬超跑買零食！　McLaren Senna全台只有10輛

滴妹突然「宣布改名」…阿滴准了！網嗨翻：新名字很可以

認了：避孕藥吃10年　蘿莉塔肚爆痛「以為腸胃炎」急診揪出嚴重後果！

羅志祥「退STAGE內幕」曝光　爆工作人員12字開嗆：會有報應！

男歌手洩BIGBANG軍中生活：太陽不讓你睡、大聲半夜超怪

孟耿如「一天2親人離開」　崩潰哭：以後要來媽媽肚子裡！

李光洙「橡皮筋套頭」觀眾全笑瘋！　劉在錫一看驚呆：鼻子沒骨頭？

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

周揚青, 羅志祥

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. Selina隔19年穿北一女制服！　瘦一圈變V臉「神逆齡」根本女高生
  2. 小辣椒宣布退出漫威宇宙！　掰了11年鋼鐵人CP
  3. 周揚青1句話安慰羅志祥！　粉絲被閃爆感動：小豬有妳真好
  4. 夏如芝首度cos女僕太犯規！　床上嘟嘴畫面掀暴動
  5. 又有台灣人在韓出道！精通韓、中、英文　甜美酒窩迷倒路人
  6. 黃小柔上廁所⋯門外「3雙眼」狂盯　兒子「催情話」她愣住了
  7. 任賢齊砸錢投資《跑馬》　虧片酬「還堅持拍下去」原因曝光　
  8. 李光洙「橡皮筋套頭」觀眾全笑瘋！　劉在錫一看驚呆：鼻子沒骨頭？
  9. 二伯被誤認理科太太！　蔡阿嘎一旁爆笑…問「知道我是誰嗎」結果糗翻
  10. 《東區女巫》珍娜戴溫約會ing！　與男友帶女兒迪士尼三人行

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366