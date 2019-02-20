周揚青1句話安慰羅志祥！　粉絲被閃爆感動：小豬有妳真好

記者李湘文／綜合報導

藝人羅志祥18日無預警宣布「全面退出STAGE」，放手自己創立12年的心血，有網友爆料他是「被踢出」，各種消息引起外界熱議。不過，他預計要再推出個人新品牌，19日也整理心情、換新髮型重新出發，女友周揚青特地在Instagram發文溫情鼓勵，令不少粉絲感動。

▲羅志祥剪髮重新開始。（圖／翻攝自羅志祥Instagram）

羅志祥在18日宣布退出STAGE後，當晚在Instagram坦承失眠，顯見心情受到影響，但仍樂觀地自我打氣，並換了新的髮型，PO照微笑面對粉絲：「剪了頭髮，再來過！」不只得到粉絲熱情聲援，周揚青也大方稱讚：「天啦這素隨家的小可愛？」閃度破表。

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▲周揚青放閃稱讚羅志祥。（圖／翻攝自羅志祥Instagram）

雖然周揚青這2天絕口不提STAGE，仍藉由Instagram留言的方式，公開為羅志祥打氣，19日晚間更發文：「你看～最後所有的事情不是都在往好的方向發展？」雖未點名，卻令不少粉絲感動「小豬有妳真好」、「妳是全世界最會安慰人的了」、「感謝有周周陪在豬豬身邊」。

▲周揚青發文安慰。（圖／翻攝自周揚青Instagram）

事實上，羅志祥雖然離開STAGE，但並未因此消沉，除了預告之後將創立新品牌「Gotnofears（無懼）」，也準備在3月帶著新專輯回歸舞台，藉此安慰粉絲：「就讓STAGE回歸原意，Got no fears，無所畏懼。」

▲粉絲感謝周揚青安慰羅志祥。（圖／翻攝自周揚青Instagram）