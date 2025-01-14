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小林優美被診斷「子宮黏住卵巢」全拿掉！經期爆痛真相曝：塞住了

記者潘慧中／綜合報導

日籍女星小林優美被小室哲哉發掘入行，來台發展時因上過多次《康熙來了》被觀眾熟知。近期難得再度登上台灣的談話性節目，她坦言2024年2月因子宮內膜異位症很嚴重，拿掉了子宮和卵巢。

▲▼小林優美。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲小林優美2024年已拿掉子宮跟卵巢。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

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小林優美解釋早在10年前就被診斷有巧克力囊腫，病灶切除後，還必須吃口服黃體素先停經一段時間。沒想到後來罹患乳癌時，必須服用女性賀爾蒙藥，便停吃口服黃體素。

女性賀爾蒙藥連續服用5年後，小林優美從2023年8月開始，月經一來就極度疼痛，只能每3小時就吃1次止痛藥，每天要吃8顆止痛藥，「沒有吃就痛到不能走路」，連睡覺都睡不安穩。

▲▼小林優美。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲小林優美之前月經來的時候都超痛。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

小林優美先到台灣的婦產科照超音波，卻被告知因為子宮跟卵巢黏住了才會這麼痛，隨後返回日本照MRI時，又被檢查出子宮內膜異位跑到卵巢旁邊的尿管塞住了，導致腎臟發炎。

▲▼小林優美。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲▼小林優美先後在台灣跟日本的醫院做檢查。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲▼小林優美。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

最後在日本醫生的建議下，加上48歲已接近更年期，小林優美決定拿掉子宮和卵巢，「一直痛的感覺完全沒有了，生活這麼快樂」，反而有種解脫的感覺。

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